Janusz Cieszyński ma wrócić do rządu. Interia: Były wiceminister zdrowia zostanie ministrem

Janusz Cieszyński w latach 2018-2020 był wiceministrem zdrowia, a w resorcie był odpowiedzialny za projekty związane z informatyzacją służby zdrowia w kraju. Cieszyński opuścił resort po tym, jak w pierwszej fazie pandemii resort kupił ponad 1200 respiratorów od firmy E&K, a do Polski dotarła tylko część z nich. – Efekty nie były takie, jak oczekiwaliśmy, ale jestem przekonany, że nie było tam żadnych nieuczciwych działań, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem – przekonywał później Cieszyński.

Janusz Cieszyński wraca do rządu

Cieszyński zrezygnował ze stanowiska wiceministra w sierpniu 2020 roku, ale już w listopadzie został wiceprezydentem Chełma. Z kolei w kwietniu 2021 roku zaczął zasiadać w Radzie ds. Cyfryzacji, którą powołano przy KPRM.

Według informacji Interii rozbrat Cieszyńskiego z rządem będzie trwał krótko, bo mniej niż rok – były wiceminister ma objąć nowe stanowisko. „Jak dowiedziała się Interia, Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia, wraca do rządu jako minister odpowiedzialny za cyfryzację w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów” – czytamy. Interia donosi, że Cieszyński ma odebrać nominację w przyszłym tygodniu. Były wiceminister odmówił jednak komentarza w tej sprawie.

Nie ma Ministerstwa Cyfryzacji, ale jest minister cyfryzacji. Sytuacja po rekonstrukcji rządu

Tu sprawa się gmatwa, ponieważ do października 2020 roku ministrem cyfryzacji był Marek Zagórski. Później, po jesiennej rekonstrukcji rządu w ubiegłym roku Zagórski stracił stanowisko, a resort zlikwidowano. Pracowników Ministerstwa Cyfryzacji przeniesiono do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i tam też trafił Zagórski – w randze sekretarza stanu, jako pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Jednocześnie od 6 października 2020 roku obowiązki ministra cyfryzacji pełni premier Mateusz Morawiecki. Nie zniesiono tego urzędu (choć zlikwidowano resort), a w rozporządzeniu atrybucyjnym utrzymano to stanowisko, przeniesiono jedynie obsługę do KPRM. W ten sposób od października – formalnie – ministrem cyfryzacji jest Mateusz Morawiecki. Oznacza to więc, że Cieszyński zajmie stanowisko ministra cyfryzacji, ale w ramach KPRM, bez własnego resortu.

W tle jest jeszcze sprawa niezaktualizowanej ustawy o działach administracji rządowej (ta wyszczególnia konkretne obszary, które potem przypisuje się ministrom), którą zawetował na początku 2021 roku prezydent Andrzej Duda.