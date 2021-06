Bartosz Arłukowicz o spekulacjach na temat powrotu Tuska: Udowodnił wielokrotnie, że potrafi i chce zwyciężać

Według doniesień serwisu wPolityce.pl, były premier Donald Tusk ma snuć wielki plan powrotu do polskiej polityki. Jak podaje serwis, Tusk miałby wystartować w wyborach uzupełniających do Senatu, po czym wejść na stanowisko marszałka Senatu za Tomasza Grodzkiego. Z tego miejsca miałby z kolei zająć się jednoczeniem i przewodzeniem opozycji.

– Mam dość głęboką wiedzę polityczną i tę wiedzę, która dotyczy Platformy Obywatelskiej, ale nie zwykłem o tej wiedzy opowiadać w telewizji – zaznaczył na wstępie wiceprzewodniczący PO. Gdy prowadzący uznał, że taka odpowiedź oznacza, że „coś jest na rzeczy”, Arłukowicz nie był w stanie ukryć wymownego uśmiechu.

„Nawet gdyby wiedział, że Tusk wraca, to i tak by nie powiedział”

– Donald Tusk jest wybitnym polskim politykiem o skali europejskiej i światowej. Donald Tusk jest politykiem, który założył Platformę Obywatelską i poprowadził ją do wieloletnich zwycięstw. Udowodnił wielokrotnie, że potrafi i chce zwyciężać – usiłował wybrnąć Arłukowicz.

Dopytywany, czy zna plany Tuska, powiedział wreszcie, że „nawet gdyby wiedział, że Tusk wraca, to i tak by nie powiedział”. – Nie znam polityka, który mógłby jakiś termin narzucić Tuskowi. Czy Tusk podejmie się takiego wyzwania? To jego decyzja – dodał na koniec wątku.

