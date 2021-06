Fundacja Równorodność chce walczyć o prawa LGBT w Polsce. W zarządzie Tokarczuk, Rubik, Holland

Czerwiec to wyjątkowy okres dla społeczności LGBT. Od kilku lat także w Polsce jest on świętowany jako Miesiąc Dumy, wzorem amerykańskiego Pride Month. To nieprzypadkowe, że właśnie teraz ogłoszono start inicjatywy, mającej poprawić sytuację tej grupy w naszym kraju. Equaversity Foundation, czyli Fundacja Równorodność, postawiła sobie za cel zwalczanie dyskryminacji osób LGBTQ+ w Polsce.

Zarząd Fundacji Równorodność

Czym ta konkretna organizacja ma wyróżniać się spośród wielu innych, poświęconych temu samemu zagadnieniu? W oczy od razu rzucają nam się znane nazwiska. Pod szyldem Równorodności zgromadzili się Agnieszka Holland, Olga Tokarczyk, Kasia Adamik, Antoni Porowski, Mary Komasa i Anja Rubik. Jak czytamy na stronie internetowej fundacji (dostępnej obecnie jedynie w języku angielskim).

Jak Equaversity chce wpłynąć na sytuację LGBTQ+ w Polsce?

Sposób działania Equaversity ma być prosty. Fundacja chce zbierać pieniądze na całym świecie (stąd komunikacja głównie w języku angielskim), by później przekazywać je działającym w Polsce stowarzyszeniom. na stronie internetowej organizacji czytamy, że cała inicjatywa jest reakcją na brak działań rządu na tej płaszczyźnie, czy wręcz atakowanie LGBT prez „potężny aparat państwowy i kościelny”.

