Müller opowiada o rozszerzeniu Zjednoczonej Prawicy. W tle walka o utrzymanie większości w Sejmie

Rzecznik rządu Piotr Müller na antenie Polskiego Radia był pytany o podpisaną kilka dni temu umowę programową pomiędzy PiS a Kukiz’15. Sam Paweł Kukiz podkreślał, że jest to umowa programowa, a nie koalicyjna.

– Szczegóły zostaną przedstawione w najbliższym czasie – zapowiedział Piotr Müller pytany, jakich dokładnie ustaw dotyczy porozumienie. – Już w Polskim Ładzie jest kilka rozwiązań, które proponował Paweł Kukiz. M.in. kwestie związane z e-partycypacją, czyli z narzędziami informatycznymi do inicjatyw obywatelskich przez internet. Żeby w szerszym zakresie wykorzystać kanał cyfrowy . Kwota wolna od podatku to było jedno ze sztandarowych haseł Pawła Kukiza, wiec domyślam się, że jego poparcie będzie udzielone – dodał.

Czy PiS obroni swoich ministrów?

Rzecznik rządu był też pytany, czy PiS ma bezpieczną większość, żeby obronić w Sejmie ministrów, których odwołania chce opozycja. Wnioski opozycji o wotum nieufności związane są z zawiadomieniami do prokuratury, który ws. kilku ministrów Michała Dworczyka, Jacka Sasina, złożyła NIK, po kontroli dotyczącej tzw. wyborów kopertowych.

– Nie mam obaw. Liczę na solidarność w rządzie. I Prawo i Sprawiedliwość, i Porozumienie, i Solidarna Polska jestem przekonany, że zagłosują za obroną naszych ministrów. Tym bardziej że te zarzuty są nietrafione. Mamy liczne opinie prawne pokazujące, że zarówno pan premier i ministrowie działali na podstawie i w granicach prawa – podkreślał.

Partia Bielana a Zjednoczona Prawica

Rzecznik rządu był też pytany, czy nowa partia Adama Bielana będzie kolejnym członkiem Zjednoczonej Prawicy.

– Takich decyzji jeszcze nie ma. My zapraszamy każdego, kto chce popierać program PiS do współpracy – mówił Müller. – Jednak faktycznie rzec biorąc posłowie związani z Adamem Bielanem i popierają w tej chwili rząd, bo sa w klubie parlamentarnym PiS i są nawet członkami rządu. Wiec to nie jest jakieś novum – dodał.

