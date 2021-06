Dzieci niepełnosprawne odesłane z jubileuszu szkoły? MEiN: Awantura wywołana sztucznie

Gala organizowana jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Ośrodek Rewalidacyjny w Łukowie na Lubelszczyźnie. Wśród gości znaleźli się kurator oświaty i minister resortu edukacji. Dyrekcja postanowiła, że lekcje odbędą się w ograniczonym zakresie. Nauczycielom przekazano wytyczne, by do godziny 12:00 do domu odesłano uczniów klas 1-3 oraz wszystkie dzieci z Ośrodka Rewalidacyjnego. Takie rozwiązanie nie spodobało się części rodziców.

Rozmówcy TOK FM podkreślają, że decyzja dyrekcji jest problematyczna nie tylko ze względu na konieczność odebrania dzieci w południe (szkolny parking po 12 będzie dostępny tylko dla gości, co rodzi problemy z transportem w przypadku poważniejszych niepełnosprawności). Chodzi im też o poczucie wykluczenia.

– To są wychowankowie naszej szkoły. Kochamy ich, wychowujemy, uczymy. Dlaczego z tego powodu, że przyjeżdża minister czy inna „świta” mamy je wykluczać? – pyta jeden z nauczycieli. Przyznaje, że niektóre dzieci cierpią na porażenie mózgowe, inne plują lub krzyczą, ale zaraz dodaje, że nie powinno to mieć znaczenia. Nie w placówce takiej, jak ta.

Dyrekcja przypomina o pandemii koronawirusa

Dyrekcja swoją decyzję tłumaczy epidemią koronawirusa. – Ze względów pandemicznych musimy dokonać pewnej klasyfikacji – rodzic z dzieckiem ma prawo być na korytarzu. Tylko jak dziecko jest leżące, z porażeniem czterokończynowym, które nic nie rozumie, nie słyszy, to wiadomo, że nie ma sensu, żeby takie dzieciątko było – przekazała TOK FM dyrektor Danuta Kowal.

Senator Brejza domaga się przeprosin

Senator Krzysztof Brejza w odpowiedzi na całą sytuację zapowiedział pilną interwencję do lubelskiego kuratorium. Domaga się przeprosin dzieci i rodziców, kontroli ws. praktyk dyskryminacyjnych i odpowiedzi na jego pytanie odnośnie postępowania kuratorium, które może mieć wpływ na poczucie godności osób wyłączonych z uroczystości.

twitter

Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki

Własne stanowisko zajął też resort ministra Czarnka. Podkreślono, że w święcie biorą udział również dzieci. Nie ma jednak konkretnego odniesienia do informacji TOK FM o wytycznych co do dzieci z niepełnosprawnościami. „Panie Senatorze, w uroczystości szkolnej biorą udział zarówno dzieci, ich rodzice, jak i kadra pedagogiczna! Nie ma mowy o żadnym wykluczeniu! Apelujemy o to, aby nie wprowadzać niepokoju w tym ważnym dla szkoły dniu!” – czytamy na Twitterze.

„Z oburzeniem przyjmujemy awanturę wywołaną sztucznie przez media związane w Gazetą Wyborczą. To nieporozumienie i nie pierwsza już sytuacja, w której kosztem dzieci z niepełnosprawnościami próbuje się rozpętać awanturę polityczną” – czytamy dalej na oficjalnym profilu ministerstwa na Twitterze. W innym wpisie podkreśla się, że uroczystość to „Piękne święto dla całej społeczności” placówki w Łukowie.

twitterCzytaj też:

Polityk PiS nie wie, na kogo zagłosuje ws. RPO. Czeka na wytyczne z partii