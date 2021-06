Donald Tusk wróci? Były premier odpowiada: Jestem gotowy podjąć każdą decyzję

Od kilkunastu dni trwają spekulacje na temat ewentualnego powrotu Donalda Tuska do krajowej polityki. Były premier, w przeszłości szef Platformy Obywatelskiej i przewodniczący Rady Europejskiej, nie jest aktywny – bezpośrednio – politycznie nad Wisłą od 2014 roku. Aktualnie Tusk jest szefem Europejskiej Partii Ludowej (w jej skład wchodzą Platforma Obywatelska i PSL).

W „Jeden na jeden” w TVN24 Agata Adamek wielokrotnie dopytywała Donalda Tuska o jego plany i możliwy powrót. – Staram się być człowiekiem dyskretnym. Mam okazje w ostatnich tygodniach dyskutować z uczestnikami życia publicznego z opozycji. Rozmawiamy, jak możemy sobie pomóc, żeby przerwać ten impas – opowiadał były premier.

Donald Tusk: Jestem gotowy podjąć każdą decyzję

Pytanie powracało, a były premier wiele razy unikał jednoznacznej odpowiedzi. Mówił np.: – Nie mam potrzeby spełniania ambicji personalnych. Mam wielką potrzebę spełnienia celu – przywrócenia ładu demokratycznego, wolnościowego w Polsce.

– Mentalnie, emocjonalnie, życiowo jestem gotowy podjąć każdą decyzję, żeby pomóc, odwrócić niebezpieczny dla Polski bieg zdarzeń – powiedział.

– Jest pan gotów wrócić do czynnej działalności politycznej? – dopytywała Agata Adamek.

– Już pani wszystko widzi w moich oczach (...). Zostawmy ten margines niepewności – odparł były premier.

Dziennikarka TVN24 pytała też o to, czy Tusk nie przymierza się do objęcia funkcji szefa Platformy Obywatelskiej w miejsce krytykowanego Borysa Budki. – Nikomu nie chcę wchodzić w drogę. Nie chcę w tryby sypać piachu. Dlatego rozmawiam, w jaki sposób mogę pomóc. (...). Jestem gotów zrobić wszystko, by Platforma nie przeszła do historii – odpowiadał.

– Proszę mnie nie włączać do chóru krytyków Platformy Obywatelskiej. (...). Ja będę rozmawiał z Borysem Budką, pewnie jeszcze w czerwcu, o tym, jak mogę pomóc – mówił Donald Tusk.

