Wpadka Kaczyńskiego w Rzeszowie. „Nie wiem, dlaczego tak powiedziałem”

Wybory prezydenckie w Rzeszowie odbędą się 13 czerwca. Na ostatniej prostej kampanii wyborczej, aby wesprzeć Ewę Leniart, miasto odwiedził Jarosław Kaczyński. – Pani wojewoda, osoba bardzo kompetentna, spokojna i rzetelna, jednocześnie mająca szerokie możliwości, także w stolicy państwa, z całą pewnością doprowadzi do tego, że z czasem powstanie tutaj ta duża obwodnica – powiedział lider Prawa i Sprawiedliwości.

Kaczyński: Nie wiem, dlaczego tak powiedziałem

W dalszej części konferencji polityk zaliczył wpadkę. Jarosław Kaczyński zamiast o Rzeszowie… powiedział o Szczecinie. – Rząd planuje inwestycje, także w dużych miastach. Rzeszów jest miastem świetnie się rozwijającym. Jeśli powstanie, a powstanie z całą pewnością, jest budowana i to w obydwu kierunkach, i od Lublina, i tutaj ku Barwinkowi via Carpatia, to będziemy mieli z całą pewnością ułatwiony rozwój gospodarczy Szczecina. Przepraszam bardzo, nie wiem, dlaczego tak powiedziałem, oczywiście Rzeszowa – poprawił się Jarosław Kaczyński.

Otóż ta droga stworzy po prostu nową oś, na razie w Polsce, ale bardzo niedługo później także w całej tej części Europy. Oś, która będzie miała znaczenie w wielu wymiarach, ale będzie miała przede wszystkim bardzo duże znaczenie gospodarcze i jestem przeświadczony, że tutaj determinacja pani wojewody, a mam nadzieję, że już niedługo pani prezydent Rzeszowa, będzie też elementem przyspieszającym to przedsięwzięcie – kontynuował lider PiS.

Ewa Leniart o inwestycji w Rzeszowie

Podczas konferencji prasowej głos zabrała również Ewa Leniart. – Dziękuję panu premierowi i panu ministrowi za wielką otwartość na potrzeby także komunikacyjne Rzeszowa. Dzisiaj zadeklarowane wsparcie finansowe dla realizacji Drogi Południowej jest długo oczekiwanym wsparciem, dlatego że przygotowany projekt, złożony kilka tygodni temu wniosek o wydanie zezwolenia na realizację tej inwestycji, ma szanse na to, aby z marzenia, projektu poprzedniego prezydenta stać się faktem – powiedziała kandydatka PiS na prezydenta Rzeszowa.

Rzeszów jako… Wrocław

To nie pierwszy raz, kiedy polityk myli Rzeszów z innymi miastem. Pewien czas temu podobną wpadkę zaliczył Borys Budka. Lider PO zamiast o Rzeszowie mówił wówczas o Wrocławiu.



Wybory w Rzeszowie – kandydaci

Pod koniec kwietnia Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że oficjalna lista kandydatów w wyborach samorządowych w Rzeszowie została zamknięta. O urząd prezydenta miasta ubiegają się:

Grzegorz Braun – poseł Konfederacji,

Konrad Fijołek – popierany przez KO, PSL, Lewicę i ruch Polska 2050,

Ewa Leniart – popierana przez PiS,

Marcin Warchoł – popierany przez Solidarną Polskę.

