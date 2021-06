Gen. Różański uderza w Macierewicza. „Jego słowa traktuję jako objaw cynizmu”

W programie „Newsroom WP” gen. Mirosław Różański komentował obecną eskalację wydarzeń na Wschodzie. Pytany był m.in. o przetrzymywanie w areszcie śledczym Ramana Pratasiewicza, rolę Rosji w sytuacji na Białorusi i radę, co w takiej sytuacji powinna uczynić Polska.

– Polska dyplomacja od 5-6 lat nie jest już pierwszoligowym graczem. Teraz to jest trzecia liga. Myślę, że oddziaływanie samej Warszawy nie jest nawet zauważalne dla Rosji. Ale nie powinniśmy składać broni, musimy być aktywni na arenie międzynarodowej, aby można było podejmować skuteczne działania – powiedział.

Gen. Różański uderza w Macierewicza: Te słowa to objaw cynizmu

Prowadzący przytoczył również analizę byłego szefa MON Antoniego Macierewicza (PiS). „Zatrzymanie samolotu PLL LOT w Petersburgu to ostatnie ostrzeżenie dla Polski, by skupiła się nie tylko na przygotowaniu armii, ale przysposobieniu obywateli do obrony kraju. Pilnujmy Polski!” – pisał Macierewicz na Twitterze.

– W jego wydaniu jest to analiza trochę przewrotna. Ja identyfikuję Macierewicza jako osobę, która doprowadziła do tego, że straciliśmy na arenie międzynarodowej poprzez jego wypowiedzi dotyczące Francji czy Niemiec. To nas sprowadziło na margines polityki międzynarodowej. Dziś ten człowiek przywołuje nas, abyśmy się mobilizowali. (...) Jeżeli będziemy Wojska Obrony Terytorialnej przeciwstawili takiej potędze jak Rosja, to będzie to wysoka nieodpowiedzialność – ocenił gen. Różański.

– Chyba, że chcemy powtórzyć kolejny dramat i wysłać młodych ludzi, przeświadczonych o konieczności walki za ojczyznę, na zagładę. Słowa Macierewicza traktuję jako objaw cynizmu, bo ten człowiek nie jest konsekwentny – dodał.

Czytaj też:

Zakaz przelotów nad Unią Europejską dla białoruskich przewoźników