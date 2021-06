Jarosław Gowin został zapytany, czy wierzy w powrót Donalda Tuska do krajowej polityki. – Dwa lata temu, kiedy Donald Tusk podjął taką próbę powrotu, uważałem, że to może być rzeczywiście istotny czynnik. Czy dzisiaj to będzie istotny czynnik, trudno powiedzieć, bo w międzyczasie rozbłysła bardzo mocno gwiazda nowego lidera opozycji, czyli Szymona Hołowni – powiedział minister rozwoju na antenie TVN24. Polityk wskazał, że „potencjalnie taką dużą gwiazdą jest też prezydent Warszawy”.

Gowin o Tusku: Nigdy nie chciałby być tym trzecim

Czy jest tam miejsce jeszcze na tego trzeciego? (...) Muszę powiedzieć, że Donald Tusk nigdy nie chciałby być tym trzecim. On zawsze dąży do tego, żeby być tym pierwszym – kontynuował Jarosław Gowin.

Minister rozwoju w programie „Fakty po Faktach” ocenił, że „Platforma przeżywa dzisiaj kryzys przywództwa”. – Czy ten kryzys może być przezwyciężony przez starego przywódcę, czy raczej przez kogoś nowego, takiego jak Rafał Trzaskowski? Nie mnie oceniać, chociaż myślę, że czas biegnie i raczej Platforma postawi na kogoś z młodszego pokolenia niż pokolenie Donalda Tuska czy moje – podsumował Jarosław Gowin.

