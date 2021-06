Wpis Terleckiego i polityka wobec Białorusi. „Michał Dworczyk solo, proszę państwa”

– Polityka państwa polskiego była, jest i jestem przekonany, że będzie bardzo jednoznaczna. Wspieramy niepodległą, suwerenną Białoruś i nic się w tej kwestii nie zmienia – powiedział Michał Dworczyk na antenie RMF FM. – Do niedawna panował pewien konsensus polityczny, ponad podziałami partyjnymi, że sprawy związane z suwerennością, niepodległością Białorusi są poza nawiasem politycznym bieżącego sporu w Polsce i respektowały to wszystkie siły polityczne – stwierdził szef KPRM.

– W ostatnich dniach niestety nastąpiła tutaj pewna zmiana. Nie wiem, czy to w sposób zamierzony, czy niezamierzony, ale pan prezydent Trzaskowski wykonał ruch, który… – kontynuował polityk. – Prezydent Trzaskowski zaprosił Cichanouską na spotkanie Capus, które będzie odbywało się pod koniec sierpnia w Olsztynie. Zaprosił też parę innych osób – uzupełnił Robert Mazurek.

„Michał Dworczyk solo, proszę państwa”

– Do tej pory nikomu, by nie przyszło do głowy, żeby na partyjne spotkanie PO, PiS, Lewicy czy jakiejkolwiek innej formacji politycznej, zapraszać przedstawicieli opozycji demokratycznej Białorusi… – kontynuował Michał Dworczyk. W tym momencie Robert Mazurek podkreślił, że „to nie jest partyjne spotkanie”. – Jest to spotkanie o bardzo jasnym profilu politycznym… – odpowiedział Michał Dworczyk.

– Ale oczywiście, że polityczne, bo zaprasza polityk – kontrował dziennikarz. – Michał Dworczyk solo, proszę państwa… – dodał Robert Mazurek, który próbował przerwać wypowiedź szefa KPRM. Michał Dworczyk podsumował, że „w sprawach Białorusi powinniśmy być wszyscy razem”.

Dworczyk: Nie będę komentował wpisu marszałka Terleckiego

Robert Mazurek poprosił Michała Dworczyka o odniesienie się do wpisu na Twitterze marszałka Terleckiego, w którym polityk komentował spotkania Swiatłany Cichanouskiej z przedstawicielami polskiej opozycji m.in. Rafałem Trzaskowskim.

Nie będę komentował wpisu marszałka Terleckiego, zwłaszcza że tego tweeta w mediach społecznościowych potem tłumaczył. Nie dam się wciągnąć w dyskusję, która rozgrzewa tylko polityczny spór w Polsce. To nie służy sprawie, sprawie białoruskiej – odpowiedział Michał Dworczyk.

