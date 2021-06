Awantura na komisji z udziałem Banasia. Przewodniczący z PiS zamknął posiedzenie. „To jest skandal”

We wtorek 8 czerwca w Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Kontroli Państwowej. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś miał na nim przekazać szczegóły kontroli przeprowadzonej w związku z organizacją wyborów korespondencyjnych w maju 2020 r. Po kontroli NIK skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, ministra szefa Kancelarii Prezesa RM Michała Dworczyka i ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego.

Większą część posiedzenia zajęły pytania zadawane szczególnie przez posłów opozycji. Posłowie pytali prezesa NIK, czy ktoś wywierał na niego naciski w związku z kontrolą wyborów, o same złożone do prokuratury zawiadomienia, czy o rolę w sprawie wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, który m.in. w wywiadzie dla „Wprost” przyznał, że wybory korespondencyjne były jego pomysłem.

Banaś zapowiada dwie książki

– Dziękowałem naszym kontrolerom, jeszcze raz to powtórzę, za ich profesjonalizm wysokiej klasy, rzetelność w wykonywaniu ich obowiązków – mówił Banaś w odpowiedzi na pytania posłów. – NIK trzyma się faktów, pracuje na dokumentach i wyniki opracowuje na podstawie czterech podstawowych kryteriów: legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Tego żeśmy się trzymali. Po prostu sprawdzamy, czy działania takiej, czy innej instytucji są zgodne z prawem, czy pieniądze, które są wydawane, a są to pieniądze publiczne, są wydawane gospodarnie. Na tej podstawie wydajemy oceny i formułujemy wnioski – tłumaczył prezes NIK.

Następnie przekazał głos dyrektorowi NIK Bogdanowi Skwarce i szefom innych departamentów, którzy bardziej szczegółowo opowiadali o kontroli.

Przy okazji prezes NIK zapowiedział wydanie dwóch książek. W jednej ma opisać, na czym polegała jego „działalność na rzecz państwa i niepodległej Polski” w latach 70. I 80., a w drugiej szczegóły pracy w kolejnych rządach III RP, w tym w obu rządach PiS.

Przewodniczący z PiS zmyka posiedzenie. Na Sali wybucha awantura

Tuż po wypowiedzi Mariana Banasia, posiedzenie komisji ws. działań NIK zostało zamknięte przez przewodniczącego Wojciecha Szaramę z PiS przy głośnych protestach posłów opozycji. Posiedzenie z udziałem prezesa NIK trwało półtorej godziny od godz. 10:00, natomiast o 11:34 w tej samej sali, ta sama Komisja ds. Kontroli Państwowej miała opiniować wnioski o powołanie nowych członków do Kolegium NIK.

– To jest arogancja, to jest skandal – krzyczeli się do Szaramy posłowie. – Nie padły odpowiedzi na ważne pytania – dodawali.

– Zamknąłem posiedzenie, wszyscy mogli zadać pytania, usłyszeli państwo odpowiedzi - odpowiedział przewodniczący i wyszedł z sali.

Mimo to posłowie nadal zadawali pytania Banasiowi, który został na sali. Poprosili go również, by odpowiedzi udzielił pisemnie.

– To sytuacja bez precedensu, gdzie pan przewodniczący nie chce słyszeć odpowiedzi i ucieka z komisji, a my chcielibyśmy je usłyszeć – stwierdził poseł Dariusz Joński i ponowił pytanie o role Jarosława Kaczyńskiego w całej sprawie.

– To nie może tak być, że przewodniczący komisji dostaje telefon nie wiadomo skąd pod hasłem „masz skończyć i wyjść z Sali” i zostawia się prezesa NIK z posłami, którzy nadal mają pytania – mówił poseł Michał Szczerba. – Ktoś dostaje poplecenie, na kogoś się naciska, żeby przerwał posiedzenie komisji, która mówi o bezprawiu, które przedstawili kontrolerzy. To jest rzecz niebywała – dodał.

Po kilku minutach Szarama wrócił na salę i wezwał do zalogowania się na kolejne posiedzenie. Zarzucał posłom, że nie wiedzą, że zgodnie z planem powinno zacząć się już kolejne posiedzenie.

– Ale szanowny panie przewodniczący, to pan źle zorganizował komisję, jeśli tylko tyle czasu pan zarezerwował na tak ważną dyskusję i debatę – odparł Joński.

W tej sytuacji rozpoczęło się kolejne posiedzenie komisji.

