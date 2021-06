Prezydent Francji spoliczkowany podczas spotkania z wyborcami

Na nagraniu publikowanym w sieci przez różne francuskie media widać, jak Emmanuel Macron podchodzi do osób zgromadzonych przy barierkach. Nie słyszymy słów wypowiadanych przez tajemniczego mężczyznę, jednak po chwili widzimy, jak policzkuje on prezydenta Francji. Później na napastnika rzuca się kilku ochroniarzy głowy państwa.

Emmanuel Macron spotyka się z wyborcami

Nagranie szybko podchwyciły zagraniczne media, w tym m.in. BBC. Nie ma jednak informacji, co było przyczyną ataku. Wszystko wskazuje na to, że była to niechęć do polityka.

BBC informuje, ze do zajścia doszło podczas wizyty prezydenta w Drôme na południu Francji. Prezydent Emmanuel Macron spotkał się tam z wyborcami. W trakcie swojej wizyty Macron spotyka się m.in. z przedsiębiorcami, którzy ucierpieli podczas pandemii koronawirusa.

