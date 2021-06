Polityk PO krytykuje Trzaskowskiego za aktywność poza partią

Rafał Trzaskowski ogłosił, że chce stworzyć projekt skierowany do osób, które poparły go w wyborach prezydenckich, ale nie chcą wstępować do partii. Taką inicjatywą ma być Campus Polska Przyszłości, która ma być „letnią szkołą młodych liderów”. Na Campus ma przyjechać ponad 4,2 tys. osób. Wiele osób zarzuciła prezydentowi Warszawy, że buduje struktury poza partią.

Polityk PO krytycznie o aktywności Rafała Trzaskowskiego w Campusie Polska Przyszłości

Sławomir Neumann nie jest zadowolony z tego, że aktywność Trzaskowskiego w ramach Campusu Polska i ruchu Wspólna Polska jest poza Platformą Obywatelską. Polityk PO podkreślił w RMF FM, że demokrację budują silne partie polityczne. Neumann rozumie intencje prezydenta Warszawy, że inicjatywa ma być szersza, ale jego zdaniem lepiej byłoby, gdyby Trzaskowski robił to wszystko jako wiceszef Platformy. Dodaje, że działania Trzaskowskiego powinny polegać na „obudowywaniu” partii.

Poseł zabrał również głos na inne tematy związane z PO. Neumann nie wierzy w szybki powrót Donalda Tuska, który miałby zostać przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Odrzuca również wariant z Tuskiem jako senatorem. Polityk PO podkreśla, że były premier szefuje EPL i „ma mnóstwo czasu do końca kadencji”. – Platforma musi się sama odbudować. Nie można liczyć, że przyjdzie Tusk i wszystko poukłada – podkreśla Neumann.

Sławomir Neumann o sytuacji w Platformie Obywatelskiej

Polityk Platformy Obywatelskiej skomentował również wniosek o uchylenie immunitetu Tomaszowi Grodzkiemu. Neumann przekonywał, że prokuratura jest wykorzystywana na zlecenie polityczne. Poseł PO stwierdził, że „ludzie przy władzy są delikatniej traktowani przez prokuraturę”. Z kolei osobom, które nie zgadzają się z rządem „mają być naciągane zarzuty”.

