Kosiniak-Kamysz: Tusk jest w stanie usiąść do politycznych szachów z Kaczyńskim. Tego się nie traci

Władysław Kosiniak-Kamysz w programie „Gość Wydarzeń” w Polsat News odniósł się do spekulacji wokół ewentualnego powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Stwierdził, że były premier posiada odpowiednie warunki, by raz jeszcze rzucić wyzwanie prezesowi PiS.