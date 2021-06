Tusk zastąpi Budkę? Pitera przywołała przykład Bidena

Powrót Donalda Tuska to temat, który powraca co pewien czas do debaty publicznej, ale w ostatnich tygodniach jest szczególnie głośno komentowany. Czy były premier powinien zastąpić w roli szefa PO Borysa Budkę? – Moim zdaniem to nie jest akurat istotne – powiedziała Julia Pitera na antenie Radia Plus. Polityk dodała, że jednym z atutów Donalda Tuska jest to, że „nie otacza się ludźmi, którzy stanowią mur przed kontaktem z innymi ludźmi”. – Platforma powinna z powrotem stać się partią otwartą – kontynuowała i zaznaczyła, że „lider to niekoniecznie człowiek, który formalnie pełni jakąś funkcję”.

Tusk za Budkę? Pitera wskazała na Bidena

Julia Pitera została zapytana, czy nie lepszy w roli lidera byłby Rafał Trzaskowski, który być może mógłby przyciągnąć młodych wyborców. – Mam takie powiedzenie, że „młodzi reformują, a starzy odbudowują”. Proszę zwrócić uwagę, że ile razy w historii stawało się tąpnięcie jakiekolwiek, to później po takim tąpnięciu odbudowywali doświadczeni politycy, dlatego że nie metryka decyduje o tym, czy człowiek jest sprawnym politykiem. Przeciwnie. Doświadczenie w polityce jest bardzo ważne, ponieważ zna się reakcje ludzi, ponieważ umie się przewidzieć różnego rodzaju zachowania – analizowała polityk.

W dalszej części wypowiedzi Julia Pitera przywołała przykład prezydenta Stanów Zjednoczonych. – Powiedziałabym tak: Biden człowiek bardzo doświadczony i już mocno starszy wiekiem, został prezydentem największego mocarstwa świata, więc ja uważałabym z takimi kalkami, bo one nie zawsze są racjonalne – powiedziała.

