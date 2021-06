Szymon Hołownia o powrocie Donalda Tuska. „Rozmawiam z nim i czekam aż podejmie decyzje”

Szymon Hołownia odniósł się do roli, którą Donald Tusk powinien pełnić w polskiej polityce. Lider Polski 2050 uważa, że były premier powinien jak najszybciej podjąć decyzję i ją zakomunikować. – Wtedy wszyscy będziemy w stanie zrozumieć, jak rozłożone są karty na stole – powiedział. Hołownia nie wie, jaką rolę planuje dla siebie Tusk, ale spodziewa się, że jeśli dojdzie do powrotu, to w PO dojdzie do zmiany przywództwa.

Lider Polski 2050 o rozmowach z Donaldem Tuskiem

Były dziennikarz przyznał, że rozmawia z byłym premierem, ale niezbyt często. Hołownia tłumaczył, że raz na kilka miesięcy dochodzi do wymiany informacji i poglądów między nim a Tuskiem na temat sceny politycznej i tego, jak dzisiaj przebiegają trendy. Lider Polski 2050 przyznał, że nie są to rozmowy w stylu „może zróbmy to lub tamto”. Hołownia zapewniał, że były premier „nie komunikuje mu swoich decyzji, ani ich nie zapowiada”.

Polityk deklaruje, że nie planuje stworzyć w ramach wyborów parlamentarnych blok z Platformą Obywatelską. Hołownia, chce startować osobno, ale prowadzi rozmowy na temat współpracy po wyborach. Zaznacza, że „nie chce zlewać się w jedno, bo to nie kończy się dobrze” i zbyt duże „zjednoczenie” może doprowadzić do negatywnych skutków.

Szymon Hołownia o wyborach parlamentarnych i współpracy z PO

– Ja nie toczę takich rozmów z Platformą, ani z okolicami Platformy. Jeśli coś się zmieni w tej sprawie, to oczywiście jesteśmy otwarci, bo nie sztuka zostać największą siłą opozycji, gdy PiS będzie rządził kolejne cztery lata – komentował lider ruchu Polska 2050. Według informacji byłego dziennikarza do wyborów może dojść na jesieni.

