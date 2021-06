Szef MSZ Zbigniew Rau o decyzji USA ws. Nord Stream 2: Dowiedziałem się z mediów

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau w rozmowie z „Rzeczpospolitą” komentował aktualne relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Wywiad opublikowano, gdy prezydent USA Joe Biden już docierał do Europy, by w pierwszej kolejności odwiedzić Wielką Brytanię (w trakcie wizyty zjawi się też w Brukseli i spotka z Władimirem Putinem w Szwajcarii). Nie dojdzie na pewno do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z Bidenem.

– Niestety, przyjeżdżająca do Europy delegacja amerykańska na czele z prezydentem Bidenem jest do tego stopnia zaaferowana jego spotkaniem z Władimirem Putinem, że nie znalazła czasu na organizację spotkań z sojusznikami ze wschodniej flanki – ocenił w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Rau.

Sprawa Nord Stream 2. Szef MSZ o decyzji USA: Dowiedziałem się z mediów

Jak wskazują komentatorzy, dopóki prezydentem USA był Donald Trump, relacje Polski z Amerykanami były bardzo dobre, tymczasem Joe Biden wciąż nie rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą (nawet telefonicznie), a całkiem niedawno zrezygnował z nałożenia sankcji na konsorcjum budujące gazociąg Nord Stream 2. Jędrzej Bielecki w rozmowie z szefem MSZ zaczął zresztą od tego wątku, pytając Zbigniewa Raua, w jakich okolicznościach dowiedział się o tej decyzji amerykańskiej administracji.

– Z mediów. Sojusznicy amerykańscy nie znaleźli czasu na konsultacje z najbardziej narażonym na skutki tej decyzji regionem świata – odpowiedział Rau.

Rau o NS2: W tę pułapkę wpadł rząd Niemiec, a teraz wpada administracja Bidena

Szef polskiego MSZ mówił, że w styczniu 2021 roku rozmawiał z sekretarzem stanu Antonym Blinkenem, który miał go zapewniać, że w sprawie Nord Stream 2 „nic nie zostanie zdecydowane o was bez was”. – W lutym i marcu, gdy pojawiły się pogłoski o poufnych amerykańsko-niemieckich rozmowach w sprawie NS 2, słyszeliśmy zapewnienia, że żadne tego rodzaju rozmowy się nie toczą. (...). Tymczasem teraz czytam doniesienia agencyjne, że w tym tygodniu odbywają się w Waszyngtonie rozmowy między bliskimi współpracownikami kanclerz Merkel i doradcami prezydenta Bidena o dokończeniu NS2 – opisywał szef MSZ.

Zbigniew Rau podkreślał w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że Nord Stream 2 to projekt, poprzez który Federacja Rosyjska chce rozbijać jedność Zachodu. – W tę rosyjską pułapkę dał się złapać rząd Niemiec, teraz wpada w nią administracja Joe Bidena. To (finalizacja Nord Stream 2 – red.) doprowadzi do eskalacji agresywnych zachowań Rosji – powiedział minister spraw zagranicznych.

