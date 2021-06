Karczewski porównał Tuska do wirusa. „Jest nieobliczalny”

Stanisław Karczewski na antenie TVP1 komentował możliwy powrót Donalda Tuska do krajowej polityki. – Cały czas jest mowa o ewentualnym powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki. Osobiście nie bardzo w to wierzę. To jest moje zdanie – powiedział. – Spotykam się cały czas z wyborcami, szczególnie z wyborcami PiS. Rozmawiam i widzę, jakie jest nastawienie naszych wyborców do Donalda Tuska. Powrót Donalda Tuska to jest kilka procent więcej dla PiS – prognozował skutki powrotu byłego premiera do Polski Stanisław Karczewski.

Stanisław Karczewski porównał Donalda Tuska do wirusa

W dalszej części programu „Kwadrans polityczny” polityk analizował wcześniejszą aktywność polityczną Donalda Tuska. – Donald Tusk mówił, że na pewno zostanie w polskiej polityce, na pewno nigdzie nie wyjedzie, że będzie pełnił funkcję premiera, będzie tutaj politykiem, nie wyjedzie do UE. Jednak zdecydował inaczej – powiedział Stanisław Karczewski. – Mówił jeszcze kilka dni wcześniej, że na pewno nie, a jednak zmienił zdanie. Także tak jak ten wirus jest nieobliczalny, również i pan Donald Tusk jest nieobliczalny, więc być może wróci. Zapraszamy, Prawo i Sprawiedliwość zyska na tym – podsumował.

We wcześniejszej części programu Stanisław Karczewski komentował poprawiające się wskaźniki dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce i przestrzegał, że „wirus nie wycofał się”. – Wirus jest nieobliczalny – powiedział polityk.

