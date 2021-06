Michał Dworczyk wydał kolejne oświadczenie. „Prowadzone są ataki na konta mojej rodziny”

W oświadczeniu z piątku 11 czerwca minister Dworczyk podkreśla, że po ataku na skrzynki mailowe i konta społecznościowe jego, oraz jego rodziny, hakerzy rozpoczęli ujawnianie w sieci zdobytych w ten sposób informacji. Zaznaczył, że część z nich jest fałszowana w celu wywołania dezinformacji i podważenia zaufania do jego osoby. Przyznaje, że nie wie, kiedy doszło do włamania, ani kto stoi za tym cyber atakiem.

Dworczyk: Prowadzone są ataki, nawet w odniesieniu do moich dzieci

„Pragnę jeszcze raz podkreślić, że nie używałem go (konta pocztowego – red.) do przesyłania jakichkolwiek informacji, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa” – napisał. „Według mojej wiedzy nadal prowadzone są ataki na konta mojej rodziny w różnych kanałach komunikacji, nawet w odniesieniu do moich dzieci” – ujawnił.

Michał Dworczyk postanowił powstrzymać się od komentowania ujawnianych przez hakerów informacji. Zwracał uwagę, że celem wrogich działań może być właśnie angażowanie jego lub jego kontaktów do potwierdzania lub zaprzeczania prawdziwości treści w przejętych mailach. „Na tym etapie mogę jedynie wyrazić ubolewanie, iż poprzez atak hakerski na moją skrzynkę email i konto w mediach społecznościowych ujawnione mogą zostać informacje zawarte w prowadzonej ze mną korespondencji.

twitter

Michał Dworczyk ofiarą hakerów. Włamanie na maila ministra

We wtorek 8 czerwca media obiegła informacja o włamaniu do prywatnej skrzynki e-mail Michała Dworczyka. Portal Onet.pl jako pierwszy nieoficjalnie potwierdził prawdziwość tych doniesień w służbach specjalnych zajmujących się kontrwywidem. Krótko później Michał Dworczyk opublikował oświadczenie. „W związku z doniesieniami dotyczącymi włamania na moją skrzynkę email i skrzynkę mojej żony, a także na nasze konta w mediach społecznościowych, poinformowane zostały stosowne służby państwowe" – czytamy w komunikacie, który został opublikowany na Twitterze.

