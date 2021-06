Putin zdenerwował się po pytaniach dziennikarza NBC. „Słuchaj, wiesz, nie chcę być niegrzeczny”

Władimir Putin w trakcie wywiadu dla amerykańskiej telewizji zareagował na słowa prezydenta USA Joe Bidena. Uznał, że „zabójca” to komplement, porównujący go do „hollywoodzkiego macho”.

Joe Biden nazwał Władimira Putina zabójcą w wywiadzie z marca tego roku. W wywiadzie dla stacji NBC prezydent Rosji został poproszony o komentarz do tamtej wypowiedzi. – Przyzwyczaiłem się do ataków pod różnymi kątami i z różnych obszarów, pod najróżniejszymi pretekstami i powodami oraz różnego kalibru i nic mnie nie dziwi – zapewniał. Dodawał, że dla niego określenie „zabójca” znaczyło w tym kontekście bardziej „hollywoodzkiego macho”. Dziennikarz wymienił ofiary Putina Dziennikarz Keir Simmons nie chciał jednak tak łatwo dać za wygraną i wymienił Putinowi listę nazwisk zamordowanych w ostatnich latach przeciwników rosyjskiego reżimu. – Słuchaj, wiesz, nie chcę być niegrzeczny, ale to wygląda na jakiś rodzaj niestrawności – odparował wyraźnie podrażniony polityk. – Jest to niestrawność werbalna. Wspomniałeś o wielu osobach, które rzeczywiście cierpiały i umierały w różnych momentach, z różnych powodów, z rąk różnych osób – mówił. Putin wspomniał Trumpa W dalszej części wywiadu prezydent Putin chwalił Donalda Trumpa. Mimo złych stosunków pomiędzy Rosją i USA, prezydent tego pierwszego kraju nie chciał jedynie krytykować Joe Bidena. – Ma pewne zalety i pewne wady, ale nie spodziewam się ze strony urzędującego prezydenta USA żadnych impulsywnych działań – stwierdził jedynie. Czytaj też:

