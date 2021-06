Morawiecki: Chcemy, by polscy rolnicy byli coraz silniejsi. Przygotowaliśmy 20 ważnych programów

Premier Mateusz Morawiecki w sobotę 12 czerwca udał się z wizytą do Będkowic w Małopolsce, gdzie odwiedził jedno z gospodarstw. Podczas zorganizowanej na miejscu konferencji prasowej mówił o tym, co Polski Ład ma do zaoferowania rolnikom.