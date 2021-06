Spotkanie Budka-Tusk „w najbliższych dniach”. Kierwiński potwierdza

Przypomnijmy, w zeszły piątek Donald Tusk na antenie TVN24 sam zapowiedział, że zamierza się spotkać z szefem Platformy Obywatelskiej, co ma mieć na celu omówienie kwestii wzmocnienia PO.

Dziś Marcin Kierwiński zdradził, że do spotkania Tusk-Budka dojdzie „w najbliższych dniach”. Sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej zauważył, że „Donald Tusk potrzebny jest w polskiej polityce”.

– Jestem przekonany, że jest obecny w polskiej polityce, natomiast jaka będzie jego przyszła rola, to będzie zależało od samej woli Donalda Tuska przede wszystkim. Druga sprawa to oczywiście to, jak tą współpracę ułożą: Donald Tusk, Borys Budka i Rafał Trzaskowski – mówił. – Dziś jesteśmy w sytuacji, w której trzeba bronić demokratycznego państwa prawa, w której trzeba bronić pozycji Polski na arenie międzynarodowej, głównie w Unii Europejskiej i polityk tak szalenie doświadczony, polityk, który jest synonimem polskiego sukcesu w Europie – ocenił.

