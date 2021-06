Dziś wybory prezydenckie w Rzeszowie. Kiedy poznamy wyniki?

Rezygnacja Tadeusza Ferenca

Tadeusz Ferenc 10 lutego 2021 roku niespodziewanie zrezygnował z pełnienia funkcji prezydenta Rzeszowa, którą pełnił od 2002 roku. Jako powód podał pogarszający się stan zdrowia, dodatkowo nadszarpnięty przez zakażenie koronawirusem. W związku z decyzją, zarządzono wybory w Rzeszowie, które odbywają się dziś. O fotel walczy czworo kandydatów: Konrad Fijołek (KWW Konrada Fijołka Rozwój Rzeszowa 2.0), Ewa Leniart (KWW Ewy Leniart Wspólny Dom Rzeszów), Marcin Warchoł (KW Marcin Warchoł Tadeusz Ferenc – dla Rzeszowa) i Grzegorz Braun (KWW Grzegorz Braun-Konfederacja).

Głosowanie i wyniki sondażu exit poll

Wybory odbywają się dziś w 100 lokalach wyborczych, które wedle regulaminu mają być otwarte do godz. 21:00. Pierwsze wyniki pojawić się mają tuż po zamknięciu lokali - będą to wyniki sondażu exit poll, opublikowane na stronie lokalnapolityka.pl, przygotowanego przez IBS. To będą dane z godz. 19:30, uaktualnione wyniki pojawią się ok. godz. 22:00.

Kiedy oficjalne wyniki wyborów w Rzeszowie?

Wyniki wyborów prezydenckich zostaną prawdopodobnie opublikowane w poniedziałek rano 14 czerwca. Będą one udostępnione przez Miejską Komisję Wyborczą. Jeśli któryś z kandydatów otrzyma wynik przekraczający 50 proc. głosów, wybory uważa się za zakończone. W przypadku, gdy taka nota nie padnie, ogłaszana jest druga tura, która przeprowadzona zostanie 14 dni po terminie pierwszego głosowania. W dogrywce mierzy się ze sobą dwóch kandydatów z największą liczą głosów w pierwszej turze.

