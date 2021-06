Wybory do władz PiS. Horała: Pozycja pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest niepodważalna

Obejmujący Trójmiasto i wschodnią część województwa pomorskiego okręg gdański PiS w niedzielę 13 czerwca wybierał delegatów na warszawski kongres. 3 lipca w stolicy przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wybiorą nowe władze partii. Na zebraniu w Sali Koncertowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA obecni byli m.in. poseł Kacper Płażyński, europosłanka Anna Fotyga oraz wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Ten ostatni chwalił frekwencję na spotkaniu oraz podkreślał rolę obecnego szefa PiS.

Horała: Nikt nie wyobraża sobie innego prezesa PiS

– Oczywiście pozycja pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest niepodważalna. Myślę, że nikt nie wyobraża sobie innego prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo cieszymy się, że będzie on kandydował na kolejną kadencję. Jestem przekonany, że będzie to miażdżące zwycięstwo na kongresie – zapewniał.

– Co do pozostałych funkcji, wszyscy wiceprezesi naszej formacji to wybitni, bardzo doświadczeni politycy z dużymi zasługami dla kraju, ale o tym decydować już będzie kongres i skład ciał statutowych naszego ugrupowania, jak choćby Rady Politycznej – zastrzegał.

Czytaj też:

Kto mógłby zastąpić Jarosława Kaczyńskiego? Wyborcy Zjednoczonej Prawicy wskazali