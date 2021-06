Izrael ma nowego premiera. To milioner, były komandos, ortodoksyjny Żyd i ultranacjonalista

13 czerwca wieczorem Kneset niewielką różnicą głosów 60 do 59 zatwierdził utworzenie nowego rządu Izraela. Po 12 latach władzy, funkcję premiera utracił Benjamin Netanjahu. Jak podkreśla BBC, do nowej koalicji rządzącej weszło aż osiem różnych partii. Jest to o tyle dziwna koalicja, że w jej skład wchodzą skrajnie różniące się od siebie ugrupowania. Pierwszy raz w historii Izraela w rządzie znalazło się również miejsce dla mniejszości arabskiej. Nowym premierem kraju został Naftali Bennett. Ma on piastować tę funkcję do 2023 roku, gdy zostanie rotacyjnie zastąpiony przez koalicyjnego lidera Ja'ira Lapida.

Były komandos, milioner i ortodoksyjny Żyd

BBC podkreśla, że 49-letni Bennett jest związany z polityką od wielu lat. Przez pewien czas był nawet uważany za protegowanego Natanjahu. Bennett jest synem amerykańskich imigrantów. W młodości szybko się dorobił, zakładając i sprzedając firmy z kategorii high-tech. Dzięki transakcjom szybko został milionerem, po czym swoje losy związał z wielką polityką, z sukcesem startując do izraelskiego parlamentu i dzierżąc ministerialne teki.

Serwis podkreśla także wojskowy tytuł Bennetta. Nowy premier Izraela jest bowiem byłym komandosem, służbę wojskową odbył w elitarnej jednostce sił specjalnych Sajjeret Matkal. Prasa odnotowuje również, że Bennett jest ortodoksyjnym Żydem, który nie kryje się również ze swoimi ultraprawicowymi poglądami.

Ultraprawicowe poglądy

Jak czytamy, wśród najbardziej charakterystycznych poglądów nowego premiera Izraela wymienia się jego wizję kraju jako żydowskiego państwa narodowego. Bennett popiera roszczenia Izraela do Zachodniego Brzegu Jordanu, Wschodniej Jerozolimy oraz Wzgórz Golan, czyli terytoriów okupowanych przez Izrael od wielu dekad.

Bennett ma również stanowcze poglądy na temat Palestyny. Popiera on prawa do osiedlania się Żydów na Zachodnim Brzegu, co jest od wielu lat główną osią sporu z Palestyńczykami dążącymi do niepodległości. – Dopóki mam jakąkolwiek władzę i kontrolę, nie oddam jednego centymetra ziemi Izraela. Kropka – mówił w wywiadzie z lutego 2021 roku.

