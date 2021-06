Wirtualna Polska odpowiada premierowi. „Przykro nam to stwierdzić…”

Podczas konferencji prasowej Mateusz Morawiecki został zapytany, czy używa skrzynki e-mail w celach służbowych. Premier nawiązał wówczas do ataku hakerskiego na e-maila Michała Dworczyka. Mateusz Morawiecki nie wyklucza, że ten „bezprecedensowy atak” jest „kierowany zza naszej wschodniej granicy”, a wskazują na to jego zdaniem m.in. rusycyzmy, które „pojawiają się w sfabrykowanych wpisach na Facebooku i w e-mailach”. – To nauczka, którą wszyscy, cała polska klasa polityczna powinniśmy wziąć sobie rzeczywiście do serca i popatrzeć co, kto, w jaki sposób używa i jakie są zabezpieczenia – kontynuował polityk, którego słowa cytuje wp.pl.

Też warto zwrócić uwagę na to, że jak zakładane są skrzynki, to nie każdy obywatel, a właściwie większość obywateli nie ma informacji, co do szczegółów tego, w jaki sposób dany gestor czy dany portal internetowy zabezpiecza te skrzynki e-mailowe. Tu trzeba przede wszystkim polegać na dwustopniowym procesie weryfikacji bezpieczeństwa, zabezpieczaniu haseł, do tego wszystkich państwa namawiam – powiedział premier polskiego rządu.

Wirtualna Polska reaguje na słowa Mateusza Morawieckiego. Komunikat

Wirtualna Polska wydała komunikat w związku z wypowiedzią premiera. „Bardzo mocno i dobitnie chcemy podkreślić, że systemy pocztowe WP są całkowicie bezpieczne, a informacje czy insynuacje, jakoby miało dojść do włamania na konta WP, są całkowicie nieprawdziwe” – czytamy. Jak poinformowano dalej, wejście na konto Michała Dworczyka oraz uzyskanie dostępu do jego e-maili nastąpiło po podaniu poprawnego loginu i hasła.

„Premier Mateusz Morawiecki mówił dziś o potrzebie uwierzytelniania dwuskładnikowego. Chcemy jasno i wyraźnie zaznaczyć, że taki system uwierzytelnienia funkcjonuje w poczcie WP od dawna. Przykro nam to stwierdzić, ale minister Michał Dworczyk w momencie tego zdarzenia nie korzystał z takiego systemu" – czytamy w treści oświadczenia opublikowanego przez Wirtualną Polskę.

