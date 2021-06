Duda o rozmowie z  Bidenem. „Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej leży mu bardzo na sercu”

– W rozmowie, którą prowadziłem z panem prezydentem Joe Bidenem, pan prezydent bardzo wyraźnie podkreślił, że to nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej, w tym bezpieczeństwo Polski, tych krajów, które zostały przyjęte do NATO, a wyszły kiedyś zza żelaznej kurtyny, leży mu bardzo na sercu. Bo sam kiedyś był architektem przyjęcia tych krajów do Sojuszu Północnoatlantyckiego – powiedział Andrzej Duda o spotkaniu z prezydentem USA.

Prezydent Duda dodał, że wśród tematów poruszonych z Joe Bidenem znalazły się także kwestie współpracy militarnej oraz relacji z Rosją. Prezydent dodał także, że strona amerykańska ma przekazać Polsce informację o rozmowie prezydenta Bidena z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Prezydent Andrzej Duda o szczycie NATO

– Można spodziewać się większej obecności NATO w naszej części Europy. Dotyczy to także wzrostu nakładów państw członkowskich na obronność i nowej strategii Sojuszu – mówił Andrzej Duda po zakończeniu szczytu. – Dużo się mówiło o tych sprawach, które nas bezpośrednio dotyczą, a więc o bezpieczeństwie na wschodniej flance, o wadze i powadze art. 5 jako de facto naczelnego artykułu Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli kolektywnej obrony.

Kuluarowe rozmowy prezydenta

Szczyt był też okazją do indywidualnych rozmów głów państw. Poza prezydentem USA Joe Bidenem, prezydent Andrzej Duda rozmawiał z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, a także z premierem Macedonii Płn. Zoranem Zaewem.

W kuluarach szczytu NATO Prezydent RP ⁦Andrzej Duda⁩ rozmawiał z Premier Danii Mette Frederiksen o dokończeniu budowy gazociągu Baltic Pipe; wcześniej o tej strategicznej inwestycji Prezydent rozmawiał z Premier Norwegii Erną Solberg – napisał szef BPM Krzysztof Szczerski po spotkaniu.

