Kolejny atak hakerski wymierzony w polityków? Fogiel pisze o „próbie wyłudzenia danych”

„Jutro niejawne posiedzenie Sejmu nt. cyberataków na Polskę. A dzisiaj ktoś podjął próbę wyłudzenia danych do poselskich maili” – poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Radosław Fogiel. „Każdy może być narażony, a w kwestiach bezpieczeństwa w sieci odbywa się ciągły wyścig zbrojeń” – kontynuował we wpisie na Twitterze wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

Niejawne posiedzenie Sejmu. Kiedy?

O tym, że niejawne posiedzenie Sejmu odbędzie się w środę 16 czerwca, poinformowała marszałek izby niższej Elżbieta Witek. – W związku z pismem premiera Mateusza Morawieckiego ws. cyberbezpieczeństwa, a więc związane z bezpieczeństwem państwa, to posiedzenie (odbędzie się – red.) w trybie niejawnym, odbędzie się jutro o godz. dziewiątej rano – powiedziała marszałek Sejmu. – Posłowie muszą być osobiście na sali posiedzeń, nie będzie to posiedzenie zdalne, powoli zaczynamy wracać do normalnego trybu obradowania – kontynuowała Elżbieta Witek.

Wniosek o takie niejawne posiedzenie pojawił się kilka dni po tym, gdy wyszło na jaw, że hakerzy włamali się na skrzynkę pocztową szefa KPRM Michała Dworczyka.

