Utajnione obrady Sejmu. Posłowie wysłuchają informacji na temat cyberataków na Polskę

Przypomnijmy, że o utajnionych obradach poinformowano na wtorkowym posiedzeniu Sejmu (15 czerwca). Wcześniej taką możliwość zgłaszał również rzecznik rządu Piotr Müller. Ostatecznie o utajnieniu posiedzenia poinformowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Z informacji na Stronie Sejmu wynika, że początek środowych obrad planowany jest na godz. 9:00. Jak przekazała marszałek Elżbieta Witek, parlamentarzyści muszą pojawić się w izbie niższej parlamentu osobiście, gdyż zdalny udział w posiedzeniu nie będzie możliwy.

– W związku z pismem premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie cyberbezpieczeństwa, a więc związanej z bezpieczeństwem państwa, to posiedzenie w trybie niejawnym, odbędzie się jutro o godz. 9 rano. (...). Posłowie muszą być osobiście na sali posiedzeń, nie będzie to posiedzenie zdalne, powoli zaczynamy wracać do normalnego trybu obradowania (...) – mówiła Elżbieta Witek.

Sejm utajniony na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego

Powodem niejawnego posiedzenia Sejmu jest wniosek premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu chciał bowiem, by podczas posiedzenia parlamentarzyści zapoznali się z informacją na temat ataków cybernetycznych na Polskę.

Wniosek o takie niejawne posiedzenie pojawił się kilka dni po tym, gdy wyszło na jaw, że hakerzy włamali się na skrzynkę pocztową szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka. Jak dotąd nie wiadomo, kto dokonał ataku i czy w ogóle maile, które są publikowane na rosyjskim portalu Telegram, są prawdziwe (pojawiły się różne wątpliwości, co do autentyczności niektórych z nich).

