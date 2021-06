Czekać musiał nawet papież. Putin „w swoim stylu” spóźni się na spotkanie z Bidenem?

Spotkania Władimira Putina z innymi przywódcami zwracają uwagę mediów na całym świecie. Prezydent Rosji ma w ogóle pewien znak rozpoznawczy, ponieważ notorycznie spóźnia się na te rozmowy, o czym przypomina w dniu jego spotkania z Joe Bidenem Polska Agencja Prasowa. O tym nawyku Putina rozpisywały się też w przeszłości też BBC czy „The Guardian”.

Spotkanie Putin-Biden. Prezydent Rosji się spóźni?

16 czerwca wczesnym popołudniem ma dojść do kolejnego spotkania na szczycie – Biden ma rozmawiać z Putinem w Genewie. Jeśli Putin zachowa się jak w przeszłości, to media i dyplomaci z Rosji oraz USA trochę poczekają.

W 2018 roku w Helsinkach na Putina czekano blisko 40 minut, gdy miało dojść do spotkania z Donaldem Trumpem. Ówczesny prezydent USA też się wtedy spóźnił – łącznie o godzinę. W 2012 roku Barack Obama czekał na Putina 40 minut, a wieloletni premier Japonii Shinzo Abe (zrezygnował ze stanowiska w 2020 roku) dwa razy długo czekał na Putina: w 2017 roku przez 45 minut, a w 2015 roku – aż dwie godziny.

„The Guardian”, opisując w 2015 roku tendencję Putina do spóźnień, przypominał wypowiedzi jego pierwszej żony Ludmiły, która uskarżała się, że ten nie zjawiał się na czas nawet na randki. – Ja nigdy się nie spóźniałam, a Władimir zawsze. Półtorej godziny to była norma. Pamiętam stanie w metrze, pierwsze 15 minut spóźnienia są ok, pół godziny też jest zrozumiałe. Jednak gdy mija godzina, a jego ciągle nie ma, to zaczynasz płakać – opisywała Ludmiła.

Spóźnienia Putina. Nawet papież musiał poczekać

BBC przypominało natomiast przypadek z 2013 roku, gdy na Władimira Putina musiał poczekać nawet papież Franciszek (prezydent Rosji spóźnił się 50 minut). Wiktor Janukowycz, były prezydent Ukrainy, kiedyś czekał nawet cztery godziny na Putina.

Prezydent Rosji nie miał też problemu, by spóźnić się na spotkanie z królową Elżbietą II, jednak tej kazał czekać na siebie niecały kwadrans.

Czytaj też:

Putin zdenerwował się po pytaniach dziennikarza NBC. „Słuchaj, wiesz, nie chcę być niegrzeczny”