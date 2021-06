Müller po niejawnym posiedzeniu Sejmu. Rzecznik rządu mówi o „bezprecedensowym ataku”

– W najbliższym czasie odbędą się posiedzenia właściwych organów poszczególnych gremiów rządowych oraz sejmowych. Domyślam się, że będzie to również komisja ds. służb specjalnych w ramach działalności sejmowej. Dzisiaj rano odbyło się również posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w wąskim gronie, dotyczące tych wszystkich działań, które były podejmowane w ostatnich tygodniach, miesiącach, które miały charakter zorganizowany i które były dzisiaj omawiane na posiedzeniu RZZK – powiedział Piotr Müller na konferencji prasowej po niejawnym posiedzeniu Sejmu.

Niejawne posiedzenie Sejmu. Rzecznik rządu komentuje

Rzecznik rządu opisał także, jakie działania podejmują służby. – Z naszej strony podkreślamy, że te działania mają charakter działań, które są prowadzone w sposób zorganizowany. Właściwe służby podejmują działania, aby zidentyfikować i zidentyfikowały już część z autorów tych działań, ale ta informacja, co do zakresu i kto to jest, jest klauzulowana, w związku z tym na tym etapie nie została zdjęta klauzula niejawności w tym zakresie – powiedział polityk.

„Szeroko zakrojone działania dezinformujące"

Piotr Müller poinformował, że „w najbliższym czasie spotkamy się z szeroko zakrojonymi działaniami dezinformującymi, działaniami, które mieszają informacje prawdziwe i nieprawdziwe". – Już teraz trafiają do niektórych redakcji spreparowane informacje – powiedział rzecznik rządu. Piotr Müller podkreślił, że w najbliższych tygodniach będziemy „przedmiotem jako cała Polska – od prawa do lewa – bezprecedensowego ataku informacyjnego i dezinformacyjnego”.

Niejawne posiedzenie Sejmu

W środę 16 czerwca odbyło się niejawne posiedzenie Sejmu. Wniosek o niejawne posiedzenie pojawił się kilka dni po tym, gdy wyszło na jaw, że hakerzy włamali się na skrzynkę pocztową szefa KPRM Michała Dworczyka.

