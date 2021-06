„Nie było żadnej wrogości”. Władimir Putin podsumowuje rozmowy z Joe Bidenem

Rozpoczynając konferencję prasową, Władimir Putin zrelacjonował w kilku zdaniach, że rozmowy dotyczyły kwestii takich jak „cyberbezpieczenstwo, stabilność gospodarcza, konflikty, współpraca arktyczna” . Następnie prezydent Rosji od razu przeszedł do odpowiadania na pytania dziennikarzy. Przy pierwszym z nich Władimir Putin przekazał, że Rosja i Stany Zjednoczone „są gotowe do poszukiwania rozwiązań” , jeśli chodzi o powrót stosunków dyplomatycznych.

Putin: O Ukrainie nie rozmawialiśmy szczegółowo

– Temat Ukrainy był poruszany, nie mogę powiedzieć, że jakoś szczegółowo. Jeśli dobrze zrozumiałem prezydenta Bidena, u podstaw rozwiązania sytuacji na Ukrainie powinny leżeć protokoły mińskie – mówił Władimir Putin, pytany o sąsiedni kraj. Prezydent Rosji stwierdził, że o samej Ukrainie czy jej aspiracjach do NATO nie mówiono wiele.

Putin wyraził przekonanie, że Rosja i Stany Zjednoczone niosą na sobie szczególną odpowiedzialność za bezpieczeństwo strategiczne świata.

Prezydenci Rosji i USA o cyberatakach

Pytanie z CNN dotyczyło tego, czy Władimir Putin zaprzestanie cyberataków na terenie USA oraz wobec Ukrainy. Prezydent Rosji rozpoczął od powołania się na dane, z których wynika, że najwięcej cyberataków przeprowadzanych jest z terytorium Stanów Zjednoczonych. Zaznaczył jednak, że podczas spotkania z Joe Bidenem zapadła decyzja o rozpoczęciu konsultacji dotyczących cyberbezpieczeństwa. – Sfera cyberbezpieczeństwa jest niezwykle istotna, szczególnie dla USA, dla Rosji w tym samym zakresie – wskazał.

Putin o Nawalnym: Miał świadomość, że zostanie zatrzymany

Pytania od dziennikarzy dotyczą także Aleksieja Nawalnego. Władimir Putin powtórzył rządową wersję – opozycjonista jadąc do kliniki w Berlinie na leczenie po otruciu nowiczokiem (o czym Putin nie wspominał – red.) naruszył warunki odbywania wyroku w zawieszeniu, nie stawiał się na policję, więc złamał prawo. – Zachowywał się, jakby chciał zostać zatrzymany. Miał świadomość, że zostanie zatrzymany, a i tak wrócił do Rosji – mówił Putin.

Dopytywany, prezydent Rosji przyznał, że temat praw człowieka, w tym prześladowań opozycjonistów, został poruszony z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych. Samą kwestię Putin skwitował jedynie stwierdzeniem, że Joe Biden jest „doświadczonym politykiem” , co zaowocowało dobrą rozmową trwającą ponad dwie godziny. Następnie przeszedł do przykładów łamania praw człowieka przez USA. Przypomniał m.in. więzienie w Guantanamo czy bombardowania cywilów w Afganistanie.

Co dalej z sankcjami?

Władimir Putin przedłużał kilkakrotnie konferencję, ale nie padły w trakcie niej żadnej konkrety odnośnie tego, co ustalono na skutek rozmów. Jedno z ostatnich pytań dotyczyło tego, czy prezydent Rosji dostał zapowiedź zniesienia sankcji przez Amerykanów. – Nie ma co się straszyć, gdy ludzie przychodzą na rozmowy. Nigdy się tak nie robi. Co się tyczy sankcji, to już powiedziałem – nie wiemy, jakie tam są nastroje polityczne, rozkład sił. To znaczy – wiemy, ale nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć. Dlatego też są przeciwnicy rozwoju naszych relacji, są stronnicy. Jakie siły przeważają? Trudno powiedzieć – mówił prezydent Rosji. Putin dodał, że gdyby „zaczęły się takie kroki jak w 2016 roku, oznaczałoby to kolejną straconą szansę” .

