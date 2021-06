Dwóch posłów chce założyć nowe koło. Do Sejmu dostali się z list KO i PSL

Podczas środowej konferencji prasowej, o której poinformował PAP, posłowie niezrzeszeni Łukasz Mejza i Zbigniew Ajchler powołali stowarzyszenie „Centrum”. Posłowie chcą stworzyć nowe koło poselskie w Sejmie, ale do tego potrzebują jeszcze przynajmniej jednego parlamentarzysty.

Obaj posłowie zapewniają, że nie popierają partyjnych gierek i chcą być niezależni w swoich decyzjach.

Kim są Łukasz Mejza i Zbigniew Ajchler?

Zarówno Łukasz Mejza, jak i Zbigniew Ajchler to posłowie niezrzeszeni, którzy weszli do Sejmu w miejsce innych parlamentarzystów.

Łukasz Mejza to jeden z najmłodszych posłów w Sejmie. Urodził się w 1991 roku. W wyborach w 2015 roku startował z list PSL-Koalicji Polskiej i otrzymał drugi wynik na liście, jednak do parlamentu się nie dostał. Został zaprzysiężony po śmierci Jolanty Fedak i 16 marca 2021 roku złożył ślubowanie. Zdecydował jednak, że nie wstąpi do klubu PSL-Koalicji Polskiej, a pozostanie posłem niezależnym.

Z kolei Zbigniew Ajchler otrzymał mandat zwolniony przez posła KO Killiona Munyamę, który złożył otrzymał stanowisko w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych. Zaprzysiężenie Ajchlera odbyło się 15 czerwca 2021 r. Nowy poseł to były polityk SLD i radny sejmiku wielkopolskiego. Był parlamentarzystą w poprzedniej kadencji Sejmu, a prywatnie jest bratem posła Lewicy Romualda Ajchlera.

W środę Ajchler pomylił się w głosowaniu nad powołaniem nowego RPO i mimo że chciał poprzeć kandydatkę PiS Lidię Staroń, zagłosował na kandydata opozycji Marcina Wiącka.

