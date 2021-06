Paweł Kukiz odpowiada Maciejowi Maleńczukowi: „To nie moja etyka i moralność”

Przypomnijmy, że 14 czerwca odbyła się wspólna konferencja założyciela ugrupowania Kukiz'15 Pawła Kukiza i prezesa największej partii rządzącej Jarosława Kaczyńskiego. Politycy poinformowali, że zawarli porozumienie, które ma doprowadzić do wzajemnego wspierania swoich projektów ustaw. Decyzja ta wywołała spore poruszenie, gdyż Paweł Kukiz przed laty wchodził do polityki jako „antysystemowiec” krytykujący m.in. Prawo i Sprawiedliwość.

Maciej Maleńczuk: Opamiętaj się, wróć na scenę

Jednym z krytyków decyzji Kukiza był muzyk Maciej Maleńczuk, niegdyś kolega po fachu Kukiza. – Patrzę na to z lekkim przerażeniem. Zastanawiam się, co to będzie, jak któregoś dnia Paweł zechce powrócić na scenę. Jak to będzie, gdy przyjdzie do garderoby przybijać piątki z kolegami. Nie widzę tego, zamknął sobie tę drogę, całkowicie spalił ten most – powiedział wokalista w TOK FM.

– To przecież nie są aż takie pieniądze, żeby siedzieć w tym Sejmie i zastanawiać się, komu tu by jeszcze dać. Bardzo mi jest go żal, wciąż go lubię, ale jak na niego patrzę, to nie jest ten sam Paweł, z którym się spotykałem i z którym niejednego whiskacza żeśmy obalili, gadając o polityce – dodał. Maleńczuk zaapelował przy tym do Kukiza, by ten „opamiętał się i wrócił na scenę”.

Paweł Kukiz do Macieja Maleńczuka: „To nie moja etyka i moralność”

W trakcie rozmowy w Salonie politycznym Trójki, Paweł Kukiz był pytany, co sądzi o słowach Maleńczuka. – Nie rozumiem, dlaczego Maleńczuk miałby być autorytetem – uznał na wstępie. Kiedy prowadząca zasugerowała, że być może muzyk czuje się autorytetem w dziedzinie etyki i moralności, Kukiz powiedział: „to nie moja etyka i moralność”. – Ta opinia ani mnie grzeje, ani chłodzi – dodał.

Paweł Kukiz odcina się od krytycznych komentarzy i przekonuje, że swoje działania realizuje, by ustawy przygotowane przez jego klub miały szansę zostać wprowadzone w życie. Chodzi m.in. o powołanie sędziów pokoju, czy ustawę antykorupcyjną. – PiS potrzebuje kilku głosów, ja mu je dam w zamian za nasze postulaty – argumentuje.

