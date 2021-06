Autorzy antyaborcyjnej akcji odznaczeni przez ministra Przemysława Czarnka i RPD

Zapewne niewiele osób w Polsce nie spotkało się z billboardami, które rozwiesili w całej Polsce Katarzyna i Mateusz Kłoskowie. Były to choćby grafika przedstawiająca dziecko w łonie matki przypominającym serce, czy inne billboardy pokazujące płód z hasłami „Mam 5 miesięcy”, czy „Mam 11 tygodni”. Wśród billboardów pojawiły się również takie, na których czytaliśmy hasła antyrozwodowe: „Kochajcie się, mamo i tato”. Kampania ta miała miejsce przez wiele miesięcy krótko po tym, jak na ulicach wybuchły protesty przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego w naszym kraju.

Specjalne wyróżnienie od ministra Przemysława Czarnka

Jak wynika z komunikatów Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także Rzecznika Praw Dziecka, małżeństwo otrzymało właśnie odznaczenia. Pierwsze, wręczone przez ministra edukacji Przemysława Czarnka to jedno z najważniejszych medali w edukacji – Medal Komisji Edukacji Narodowej.

– Przeprowadzili akcję edukacyjną o niezwykle pozytywnym, pięknym przekazie, na niespotykaną dotąd skalę. Bardzo za to dziękujemy i gratulujemy – argumentował szef resortu podczas wręczania nagrody. Na uroczystości pojawili się także wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek oraz wiceminister w tym samym resorcie Tomasz Rzymkowski. Medal, o którym mowa nadaje się za „szczególne zasługi dla oświaty i wychowania”.

Kłoskowie wyróżnieni także przez RPD

Autorzy antyaborcyjnej akcji otrzymali także kolejne odznaczenie – tym razem Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka od Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka. – Na niej, wokół wizerunku Janusza Korczaka, jest napis Infantis Dignitatis Defensori, czyli "obrońcy godności dzieci". To, co uczyniliście na rzecz dzieci, czyni was prawdziwymi obrońcami ich godności, jesteście Rzecznikami Praw Dziecka – powiedział Pawlak podczas wręczania medalu.

– Opisaliście w najpiękniejszy sposób treść ustawy o Rzeczniku: „Dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia”. Każda, bez względu na rasę, pochodzenie czy chorobę. Zapewne uratowaliście niejedno życie. Plakaty przemówiły do wszystkich językiem nowoczesnego świata. Świata, który jakże często pomija najważniejszą wartość, jaką jest życie ludzkie – dodał.

