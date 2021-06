„Haarec”: Tuż przed oddaniem stanowiska Natanjahu w pośpiechu niszczył dokumenty

Przypomnijmy, że 13 czerwca wieczorem Kneset niewielką różnicą głosów 60 do 59 zatwierdził utworzenie nowego rządu Izraela. Po 12 latach władzy, funkcję premiera utracił Benjamin Netanjahu. Do nowej koalicji rządzącej weszło aż osiem różnych partii. Jest to o tyle dziwna koalicja, że w jej skład wchodzą skrajnie różniące się od siebie ugrupowania. Pierwszy raz w historii Izraela w rządzie znalazło się również miejsce dla mniejszości arabskiej. Nowym premierem kraju został Naftali Bennett. Ma on piastować tę funkcję do 2023 roku, gdy zostanie rotacyjnie zastąpiony przez koalicyjnego lidera Ja'ira Lapida.

Gorączkowe niszczenie dokumentów w kancelarii premiera

„Haarec” podaje, że zmiana władzy w Izraelu nie odbywa się płynnie. Ustępujący premier miał w niedzielę polecić swoim ludziom niszczenie dokumentów z kancelarii – dowiedział się dziennik. Stało się to tuż przed przybyciem nowego premiera, który w niedzielę został oficjalnie zaprzysiężony.

Gazeta dowiedziała się także, że niszczone dokumenty przechowywane były w sejfach w pokojach, które zajmował Natanjahu i jego bliscy doradcy. Nie wiadomo, jakie dokumenty zniszczono, jednak „Haarec” podkreśla, że przepisy zabraniają jakiegokolwiek usuwania danych – nawet osobistych terminarzy urzędników.

Jak czytamy, od oskarżeń odcina się sam Benjamin Natanjahu. Zarzuty nazwał „skończonym kłamstwem”. Kancelaria utrzymuje z kolei, że nic nie wie na temat ewentualnego niszczenia dokumentów.

Czytaj też:

Izrael ma nowego premiera. To milioner, były komandos, ortodoksyjny Żyd i ultranacjonalista