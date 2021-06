Jarosław Kaczyński obchodzi urodziny. W sieci pojawiły się życzenia. Biedroń „odśpiewał” słynne „łubu dubu”

Prezes Prawa i Sprawiedliwości i wicepremier ds. bezpieczeństwa obchodzi 18 czerwca 72. urodziny. W mediach społecznościowych data ta została szybko odnotowana. Z życzeniami pospieszył m.in. Mateusz Lewicki z Forum Młodych PiS. „Panie Premierze, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Życzę dużo zdrowia i siły! Polska potrzebuje Pana” – napisał na Twitterze.

twitter

Podobne życzenia popłynęły także od sympatyków PiS z woj. zachodniopomorskiego. „Życzymy długich lat w zdrowiu, niezmierzonych pokładów sił w służbie Rzeczpospolitej i spełnienia marzeń o Polsce dobrobytu i niezależności. A Państwo czego życzycie naszemu Kapitanowi?” – napisali, zamieszczając zdjęcie Kaczyńskiego na motorówce.

twitter

Marek Dudziński, radny PiS z Gdyni również nie szczędził prezesowi partii miłych słów. „Dziś urodziny obchodzi jeden z najwybitniejszych polskich strategów i przywódców – prezes PiS Jarosław Kaczyński. Z okazji urodzin życzę wszystkiego co najlepsze panu prezesowi! Pana zasługi dla dobra Polski i Polaków są nieocenione! Najlepszego” – napisał.

twitter

Opozycja ma dla Jarosława Kaczyńskiego nieco inne życzenia

Do życzeń dołączyli się także polityczni przeciwnicy prezesa PiS. „Panie prezesie, życzę spokojnej politycznej emerytury, która zacznie się już po najbliższych wyborach” – napisał poseł Krzysztof Śmiszek (Lewica). Na facebookowym koncie europosła Lewicy Roberta Biedronia znalazło się także nawiązanie do słynnej piosenki z filmu „Miś”. „Łubu dubu, łubu dubu, niech żyje prezes naszego klubu, niech żyje nam!” – śpiewał jeden z bohaterów, co przeszło do kultury jako wyraz prześmiewczego postrzegania zależności między szefem a podwładnym.

facebooktwitter

„Z tej okazji chciałbym złożyć mu najlepsze życzenia. Przede wszystkim spokojnej emerytury z dala od polityki. Może nad Balatonem?” – pisał Biedroń. Pod postem Biedronia pojawił się również post posła Tomasza Treli. „Panie Jarosławie, życzę panu liderstwa na opozycji, prędziutko” – napisał.

„Czego można życzyć człowiekowi, który ma całe państwo? Może towarzystwa? Ci, którzy mają wszystko, często nie mają nikogo. Panie Jarosławie, powrotu przyjaciela, tego jedynego prawdziwego, choć czasem wrednego, pan wie którego” – napisał z kolei były premier Marek Belka.

twitterCzytaj też:

Osoba z otoczenia prezesa PiS: „Jarosław Kaczyński odejdzie z rządu, ale dopiero na półtora roku przed wyborami”