Dziwny wpis na Twitterze TVP Info. Błyskawicznie zniknął z internetu

Treść wpisu, a także fakt, że znacząco różnił się od postów zwykle zamieszczanych na koncie TVP Info na Twitterze, świadczą o tym, że doszło do pomyłki. TVP Info zwykle zamieszcza na swoim koncie linki do artykułów, które publikuje lub podaje dalej treści, np. z kancelarii prezydenta czy premiera. Tym razem wpis nie składał się z słów innych osób, ani nie był przekierowaniem do artykułu.

„Człowiek, który publicznie o homoseksualistach mówił”pedały„, nie daje wiary Lidii Staroń, że ta będzie dostarczenie (dostatecznie – przyp. red.) broniła praw obywateli. Opozycja mu przyklaskuje” – głosił wpis, który pojawił się na koncie serwisu. Post został błyskawicznie usunięty, na stronie widniał jedynie ok. 2-3 minut. Pod postem zdążyło się jednak ukazać kilka komentarzy internautów. Dziwili się oni treścią, a niektórzy domyślali się, że doszło do wpadki polegającej na tym, że osoba dodająca post nie przelogowała się na prywatne konto lub wpisała treść wiadomości w nieodpowiednie okienko.

O kim pisał serwis?

O co jednak chodzi w dziwnym wpisie TVP Info? Tego nie wiadomo. Możemy się jedynie domyślać, że był to komentarz do rozgrywającej się w piątek w Senacie dyskusji nad kandydaturą Lidii Staroń na Rzeczniczkę Praw Obywatelskich. Przypomnijmy bowiem, że w tym tygodniu Sejm rozpatrywał dwie nowe kandydatury na to stanowisko – kandydaturę senator Lidii Staroń i dra hab. Marcina Wiącka. Sejmowe głosowanie przeszła kandydatka Prawa i Sprawiedliwości.

By jednak zdobyć stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich konieczne jest również poparcie Senatu. W piątek 18 czerwca przed południem w Senacie trwała prawdziwa awantura nad kandydaturą Lidii Staroń. W dyskusji pojawiły się i głosy poparcia dla kandydatki PiS i wiele krytycznych głosów, w których senatorowie nie zostawiali suchej nitki na Staroń. Jednym z przemawiających krytycznie był wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, który jak możemy się domyślać został we wpisie TVP Info wspomniany bez podawania nazwiska. To bowiem ten polityk ponad dwie dekady temu zasłynął sejmową wypowiedzią o „stowarzyszeniach pedałów”. Czy jednak to Kamińskiego TVP Info miało na myśli? Trudno stwierdzić.

