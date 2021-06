Senat nie poparł Lidii Staroń na RPO. „Będzie próba przejęcia tego urzędu”

W piątek 18 czerwca Senat nie zaakceptował Lidii Staroń jako rzeczniczki praw obywatelskich, „przeciw” było 51 senatorów, „za” – 45. Wstrzymało się aż dwoje senatorów z klubu PiS. Taka decyzja izby wyższej oznacza, że po raz piąty nie udało się wybrać RPO. Tymczasem p.o. RPO Adam Bodnar może pełnić to stanowisko do połowy lipca – Trybunał Konstytucyjny orzekł bowiem, że przepis pozwalający mu na pozostanie na stanowisku (gdy nie wybrano następcy) jest niezgodny z Konstytucją.

Lidia Staroń nie zostanie RPO. Politycy komentują

Tuż po głosowaniu w Senacie politycy udzielali wypowiedzi mediom zebranym w izbie wyższej. Wicemarszałek Senatu z PiS Marek Pęk wyraził ubolewanie nad tym, że po raz kolejny nie udało się powołać RPO (wcześniej w Senacie przepadali kandydaci zgłoszeni przez PiS – Bartłomiej Wróblewski i Piotr Wawrzyk). – No cóż, nie udało się po raz kolejny dokonać tego wyboru, teraz pytanie, czy Sejm podejmie jeszcze raz procedurę wyboru, czy już przystąpi do wykonania wyroku TK – mówił dziennikarzom Pęk.

Staroń nie otrzymała w tym głosowaniu poparcia od senatorów z jej koła (Koło Senatorów Niezależnych). Krzysztof Kwiatkowski z tego koła dziękował Staroń za jej pracę, był też pytany o to, czy obawia się, że może ona opuścić koło (po tym, jak jej koledzy nie udzielili jej poparcia). – Nie kierujemy się z naszej strony emocjami, tę decyzję musi podjąć pani senator – odpowiedział Kwiatkowski.

Inny senator z tego koła Wadim Tyszkiewicz był pytany, czy w ogóle dojdzie do kolejnej próby wyboru RPO. – Prawdopodobnie będzie próba przejęcia tego urzędu, bo kolejne próby powołania rzecznika spaliły na panewce. W związku z czym będzie pewnie jakiś scenariusz rezerwowy – mówił senator.

„Apelujemy do większości sejmowej”. Co z wyborem RPO?

Przedstawiciele Lewicy czy Koalicji Obywatelskiej apelowali z kolei o to, by Sejm – korzystając z tego, że został blisko miesiąc do terminu wynikającego z orzeczenia TK – jak najszybciej zaczął nową procedurę wyboru RPO.

– Senat zgodzi się tylko na RPO, który jest kompetentny i gwarantuje niepolityczność tego urzędu. Żaden z tych trzech kandydatów tego nie gwarantował (...). W tej chwili apelujemy do pani marszałek Witek aby rozpoczęła jak najszybciej nową procedurę wyboru RPO – mówił senator KO Marcin Bosacki. Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka również zwracała się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek: