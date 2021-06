Apel Rafała Trzaskowskiego. „Na taką Paradę Równości się wybieram”

Po roku przerwy spowodowanym pandemią 19 czerwca na ulice Warszawy po raz XX wyjdzie Parada Równości. Wydarzenie odbywa się pod patronatem prezydenta stolicy, który przed jego rozpoczęciem zwrócił się z apelem zarówno do zwolenników jak i przeciwników marszu.

Rafał Trzaskowski o Paradzie Równości

Jak podkreślił, dla wielu polityków i mediów sam fakt organizacji Parady Równości jest „wystarczającą podstawą do tego, żeby jej uczestników wyzywać od najgorszych, atakować ich, oskarżać” . Zaznaczył, że tak działo się w poprzednich latach. Trzaskowski wskazał, że na takie zachowania można by podobnie odpowiedzieć – szyderstwem, kpiną, odwzajemnioną niechęcią. „Tylko po co? Parafrazując klasyka – nie idźmy tą drogą” – zaapelował prezydent Warszawy.

Parada Równości to przede wszystkim święto otwartości, tolerancji i szacunku. To wielka, radosna manifestacja różnorodności, której podstawowy cel jest jeden – żebyśmy wszyscy czuli się w naszym kraju i w naszym mieście jak u siebie, niezależnie od dzielących nas różnic. Bo jesteśmy różni – ale inny nie znaczy gorszy – zaznaczył Trzaskowski.

Włodarz stolicy podkreślił, że właśnie nad tak rozumianą paradą objął patronat i na taką paradę dziś się wybiera. „Miejmy do siebie nawzajem szacunek. Wszyscy. Widzimy się pod Pałacem Kultury!” – zakończył.

Plan Parady Równości 2021

XX Parada Równości odbędzie się w stolicy w sobotę 19 czerwca. Jej uczestnicy zmawiają się na godz. 14 przed Pałacem Kultury i Nauki, a sam przemarsz ma wyruszyć o godz. 15:00. Parada przejdzie ulicami: Marszałkowską przez pl. Konstytucji, następnie Waryńskiego i Batorego do skrzyżowania z Al. Niepodległości. W godzinach 15-18 na Placu Defilad będzie trwał koncert.

Parada Równości 2021. Jakie zmiany w ruchu są planowane?

W związku z Paradą Równości w Warszawie planowane są zmiany w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej. Urząd m. st. Warszawy zapowiada, że mogą nastąpić czasowe wstrzymania ruchu samochodów, a autobusy będą kierowane na najbliższe trasy objazdowe. W związku z formowaniem się szyku parady możliwe jest także zamknięcie ul. Świętokrzyskiej na odcinku od ronda ONZ do ul. Marszałkowskiej.

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej 19 czerwca

Swoje trasy zmienią autobusy linii: 100, 102, 109, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 138, 143, 151, 158, 159, 160, 171, 175, 178, 180, 182, 187, 188, 222, 501, 502, 503, 507, 514, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 525, 901. W czasie przemarszu tramwaje nie będą kursowały ul. Marszałkowską i w Al. Jerozolimskich. Swoje trasy zmienią tramwaje linii: 4, 9, 10, 14, 15, 18, 22, 24, 25, 35, 36, 78.

Urząd miasta podkreśla, że w tym dniu wygodniej będzie się przemieszczać metrem. Dojazd do podziemnej kolei ułatwi autobusowa linia zastępcza Z-4, która będzie kursować z przystanku Metro Wilanowska 02 ulicami: Puławska, Rakowiecka, al. Niepodległości do stacji metra Pole Mokotowskie. Z metra Pole Mokotowskie autobusy linii Z-4 pojadą z powrotem do stacji metra Wilanowska przez al. Niepodległości i ulice Rakowiecką i Puławską.

