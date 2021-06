Powstała Partia Republikańska – nowa siła polityczna Adama Bielana. Na sali Jarosław Kaczyński

Gościem Zjazdu Republikańskiego zorganizowanego w warszawskim Palladium był prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Na sali pojawił się także szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. Zjazd otworzył oficjalnie Karol Rabenda – prezes Stowarzyszenia Republikanie. Następnie głos zabrał Adam Bielan, który stwierdził, że organizowana przez niego inicjatywa odpowiada na potrzeby współczesnej Polski. Oficjalnie ogłosił powstanie nowej partii – Partii Republikańskiej.

Bielan: Jesteśmy częścią Zjednoczonej Prawicy

– Jesteśmy i pozostajemy częścią Zjednoczonej Prawicy – najbardziej udanego projektu politycznego prawicy w polskiej historii. I gorąco wierzymy w zwycięstwo w kolejnych wyborach parlamentarnych – oświadczył europoseł. – My się Zjednoczonej Prawicy nie wstydzimy. Jesteśmy dumni z dobrych relacji z rządem i Prawem i Sprawiedliwością. Niech wstydzą się ci, którzy paktują z opozycją i chcą Zjednoczoną Prawicę rozbić – mówił Bielan.

Wcześniej skrytykował „kolegów” , którzy krzywo patrzą na jego inicjatywę, a skłaniają się w kierunku partii opozycyjnych. Zadeklarował, że Republikanie będą wspierać Polski Ład, który w jego opinii jest najlepszą drogą do naprawy kraju po pandemii.

Kaczyński: Wszyscy jesteśmy republikanami

– Wszyscy jesteśmy republikanami – zadeklarował Jarosław Kaczyński, który wystąpił po Adamie Bielanie. Jak wskazał, podstawą republikanizmu jest bowiem odwoływanie się do wspólnoty. – Trzeba służyć Polsce. Warto być Polakiem. Ta idea ma już wiele, wiele lat. Nie dziesięcioleci, ale nawet wieków, ale ciągle się zmienia, odnosi się do nowej rzeczywistości – stoją przed nią nowe wyzwania. Tym wyzwaniem jest z jednej strony skrajnie wypaczona forma indywidualizmu. Z drugiej strony, przeciwstawia się jej na gruncie praktycznym pewien typ nie ideologii, ale postawy. Ona ma charakter indywidualistyczny, ale w wymiarze czysto politycznym. To zawsze zagrażało przedsięwzięciom strony, którą można określić jako „patriotyczną” – mówił Jarosław Kaczyński. Lider PiS ocenił, że przez tego rodzaju postawy „psute” były różne przedsięwzięcia kierowanej przez niego koalicji.

Kaczyński podkreślił, ze według niego tylko Zjednoczona Prawica jest gwarantem realizacji potrzeb wszystkich obywateli. – Wierzę, że razem zrealizujemy wielki plan dla Polski, wykonamy swój obowiązek. Że razem zwyciężymy. Dla dobrej przyszłości naszego narodu. I, co chcę mocno podkreślić, dla dobrej przyszłości Europy. Europy bogatej swoją różnorodnością, potęgą kultury – mówił, wskazując na zalety Polskiego Ładu.

Jaki program ma Partia Republikańska?

W trakcie zjazdu zapowiedziano, że szczegółowe rozwiązania programowe zostaną przedstawione jesienią. Prowadzący wydarzenie wraz z dziennikarką TVP Anną Popek Kamil Bortniczuk zaznaczył, że Republikanie opierają swój program na Polskim Ładzie, ale też mają swoje propozycje. Podstawowe założenia deklaracji ideowo-programowej Partii Republikańskiej omówił Arkadiusz Urban, prezes Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego.

Mówił m.in. o umacnianiu pozycji rodziny w życiu narodu, dobru wspólnym, wolności społecznej i indywidualnej, wrażliwym społecznie solidaryzmie gospodarczym i zasadzie pomocniczości. – To dlatego tak ważne są dla nas kwestie ożywczego spojrzenia na samorząd – wskazał Urban. Wśród priorytetów Republikan wymienił także nowoczesną gospodarkę i włączenie młodego pokolenia w nurt pozytywnych zmian dokonujących się w Polsce.

Gowin zawieszony w Porozumieniu

Niedzielna konwencja to efekt sobotniego zebrania wiernemu Adamowi Bielanowi zarządu Porozumienia, który przyjął wniosek o połączenie Porozumienia z Partią Republikańską. Równocześnie w prawach członka partii zawieszono na trzy miesiące Jarosława Gowina.

Walka o władzę w Porozumieniu

Spór o przywództwo w Porozumieniu ciągnie się od kilku miesięcy. W rezultacie w partii powstały dwie frakcje, na czele których stoją Jarosław Gowin i Adam Bielan. Europoseł przekonuje, że wicepremier nielegalnie sprawował funkcję przewodniczącego od kwietnia 2018, kiedy to upłynęła jego kadencja. Kolejnych wyborów z kolei nie zarządzono.

Bielan uważa też, że rozszerzony w październiku 2020 roku na wniosek Gowina zarząd partii został uzupełniony niezgodnie ze statutem. Zwalczające się obozy wykluczają się wzajemnie z praw członka partii. Tak z ugrupowania „wylecieli” już m.in. Adam Bielan i Kamil Bortniczuk. Nie uznali jednak decyzji w tej sprawie. Teraz z kolei Bielan, nie uznając swojego usunięcia z Porozumienia, wykluczył z niego głosami popleczników samego Jarosława Gowina.

