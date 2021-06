Wiceszef MSZ zgadza się z abp. Jędraszewskim: Oczywiście, że należy dziękować Bogu za Kaczyńskiego

– To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich. Za dar ich życia dla Polski – tak o braciach Lechu i Jarosławie Kaczyńskich mówił na Wawelu abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Słowa padły podczas mszy z okazji 72. rocznicy urodzin Lecha i Jarosława Kaczyńskich.

Wawrzyk o Kaczyńskim: Poświęcił całe swoje życie dla ojczyzny

O słowa arcybiskupa Jędraszewskiego pytał Andrzej Stankiewicz w programie w „7. dzień tygodnia” na antenie Radia ZET. – Czy zgadza się pan z metropolitą krakowskim, że należy dziękować Bogu za Jarosława Kaczyńskiego? – pytał rozmówców dziennikarz.

– Ależ oczywiście – bez wahania odpowiedział Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych i jeden z kandydatów PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich, który został odrzucony przez Senat. – Trudno się nie zgodzić przy całym dorobku politycznym, życiowym i tych wszystkich zasługach, które ma. Poświęcił całe swoje życie dla ojczyzny, ma ogromne zasługi, że jesteśmy w tym momencie, w którym jesteśmy – dodał polityk PiS.

Wawrzyk starał się przekonać polityków opozycji. Nie udało mu się to

Wawrzyk do swojego zdania starał się przekonać innych obecnych w studiu polityków. – Prześledźcie całą jego drogę polityczną czy życiową. Jeżeli postaracie się o odrobinę obiektywizmu, to przyznacie mi rację – mówił.

Jednak wszyscy zaproszeni do studia politycy nie zgodzili się ze słowami Jędraszewskiego. – Ja mam za co Bogu dziękować i akurat nie za to – mówił Marek Sawicki z PSL. – Sojusz ołtarza z tronem zawsze kończy się źle, zarówno dla tronu, jak i dla ołtarza – podkreślił Michał Wypij z Porozumienia.

Przesłanie abp. Jędraszewskiego skrytykowały także Wanda Nowicka z Lewicy i Klaudia Jachira z KO.

Czytaj też:

Tomasz Terlikowski o kazaniu abpa Marka Jędraszewskiego: Przyspiesza laicyzację