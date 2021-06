Salwa śmiechu po słowach Kaczyńskiego. „Byłem tutaj tydzień temu, bo się pomyliłem...”

W niedzielę w Warszawie odbył się zjazd założycielski Partii Republikańskiej. Powstanie nowej siły politycznej ogłosił Adam Bielan i jego poplecznicy ze skonfliktowanej z Jarosławem Gowinem części Porozumienia. – Jesteśmy i pozostajemy częścią Zjednoczonej Prawicy – najbardziej udanego projektu politycznego prawicy w polskiej historii – zadeklarował europoseł.

Słowa Adama Bielana powtórzył obecny na sali prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński swoje przemówienie zaczął jednak nietypowo – od żartu. - Byłem tutaj tydzień temu, bo się pomyliłem i z przerażeniem patrzyłem na pustą salę. Ale jest dobrze, bardzo dobrze – mówił polityk. Anegdota Kaczyńskiego wywołała salwę śmiechu na sali, a sam lider PiS zebrał oklaski od zebranych.

Prezes PiS: Wszyscy jesteśmy republikanami

– Wszyscy jesteśmy republikanami – zadeklarował Jarosław Kaczyński, . Jak wskazał, podstawą republikanizmu jest bowiem odwoływanie się do wspólnoty. – Trzeba służyć Polsce. Warto być Polakiem. Ta idea ma już wiele, wiele lat. Nie dziesięcioleci, ale nawet wieków, ale ciągle się zmienia, odnosi się do nowej rzeczywistości – stoją przed nią nowe wyzwania. Tym wyzwaniem jest z jednej strony skrajnie wypaczona forma indywidualizmu. Z drugiej strony, przeciwstawia się jej na gruncie praktycznym pewien typ nie ideologii, ale postawy. Ona ma charakter indywidualistyczny, ale w wymiarze czysto politycznym. To zawsze zagrażało przedsięwzięciom strony, którą można określić jako „patriotyczną” – mówił Jarosław Kaczyński. Lider PiS ocenił, że przez tego rodzaju postawy „psute” były różne przedsięwzięcia kierowanej przez niego koalicji.

Kaczyński podkreślił, ze według niego tylko Zjednoczona Prawica jest gwarantem realizacji potrzeb wszystkich obywateli. – Wierzę, że razem zrealizujemy wielki plan dla Polski, wykonamy swój obowiązek. Że razem zwyciężymy. Dla dobrej przyszłości naszego narodu. I, co chcę mocno podkreślić, dla dobrej przyszłości Europy. Europy bogatej swoją różnorodnością, potęgą kultury – mówił, wskazując na zalety Polskiego Ładu.

