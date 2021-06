Kwaśniewski o nowej partii: Cel Kaczyńskiego jest prosty – Gowin ma zostać zniszczony

Aleksander Kwaśniewski na antenie Radia ZET był pytany o powstanie Partii Republikańskiej, nowej inicjatywy Adama Bielana. Gościem konwencji założycielskiej nowej partii był prezes PiS Jarosław Kaczyński. Prowadząca rozmowę Beata Lubecka nazwę nowej partii skróciła do liter „PR”.

– Dobre skojarzenie, ta partia to przede wszystkim „pijar”, czyli działanie obliczone na rozbicie Porozumienia, co chyba już jest faktem – mówił były prezydent. – Po drugie na pokazanie, całkowicie sztuczne, że Zjednoczona Prawica ma ciągle nowych partnerów. Adam Bielan jest żadnym nowym partnerem. To bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego od lat. Ale będzie można udawać, że mamy nową partię w tym gronie, nowi ludzie itd. – dodał.

Kwaśniewski uważa, że za działaniami Adama Bielana, które rozbiły Porozumienie Jarosława Gowina, od początku stał Jarosław Kaczyński.

– To, że Jarosław Kaczyński w tej brutalnej manipulacji brał udział od samego początku, nie było dla mnie żadnych wątpliwości. A w tej chwili już jest kropka postawiona nad i – stwierdził były prezydent.

Kwaśniewski: Kaczyński będzie wyłuskiwał pojedynczo posłów

Były prezydent był pytany, czy bez Jarosława Gowina rząd Zjednoczonej Prawicy się utrzyma.

– Wybór pani Staroń pokazał, że prawica ma większość, ale to minimalna większość przy dziewięciu ludziach Jarosława Gowina głosujących przeciwko. Większość jest bardzo chybotliwa – ocenił, nawiązując do głosowania ws. wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. – Ale myślę, że Jarosław Kaczyński, który w tych grach jest dość bardzo sprawny i chyba nawet to lubi, będzie wyłuskiwał pojedynczo posłów. Udało mu się uzyskać czterech posłów Pawła Kukiza, może kogoś tam jeszcze. Żeby utrzymać choćby minimalną większość – dodał.

Według byłego prezydenta dalsze losy Jarosława Gowina w rządzie poznamy w ciągu kilku najbliższych dni.

– Kiedy powstaje fronda, ewidentnie popierana przez Kaczyńskiego, wobec Gowina. Zawiesza się Gowina w jego partii, co jest kuriozalne. To dodatkowo on jest jeszcze wicepremierem. To nie jest stanowisko byle jakie. To jedno z najważniejszych stanowisk w państwie – mówił były prezydent. – Nie wiem, jak to dalej będzie rozgrywane, ale politycznie cel Jarosława Kaczyńskiego jest prosty: Jarosław Gowin powinien zostać zniszczony – podsumował Kwaśniewski.

Czytaj też:

Komentarze po powstaniu Partii Republikańskiej. „Gościem honorowym prezes innej partii”, „upokorzenie Gowina”