Trzaskowski domaga się dymisji ministra Czarnka. „Za zamach na polską szkołę”

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wziął udział we wspólnej konferencji prasowej przedstawicieli samorządowców, nauczycieli i rodziców uczniów przed Kancelarią Premiera. Na konferencji został odczytany apel, w którym jego sygnatariusze sprzeciwiają się zapowiadanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmianom w prawie oświatowym, które mają m.in. polegać na zwiększeniu władzy kuratorów oświaty w kontroli nad szkołami.

„Nie zgadzamy się na zamach na polską szkołę. Nie chcemy powrotu do szkoły strachu i indoktrynacji. Musimy wspólnie zapobiec jej ubezwłasnowolnieniu i upartyjnieniu” – brzmi fragment odczytanego apelu. „Szkoła podporządkowana centralnej władzy i realizująca jej ideologiczną wizję, to zaprzeczenie nowoczesnej edukacji w demokratycznym państwie” – mogliśmy usłyszeć dalej.

facebook

Trzaskowski o „zamachu na polską szkołę”

Głos w trakcie konferencji zabrał prezydent Warszawy.

– Staję przed wami jako prezydent Warszawy, ale również jako wykładowca akademicki i rodzic. Obserwowaliśmy to, w jaki sposób rządzący niszczą polską szkołę, wprowadzając olbrzymi chaos w latach poprzednich. Obserwowaliśmy również ataki na nauczycieli, kumulację roczników – wymieniał Rafał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy stwierdził, że rządzący próbują szkołę upartyjnić. – Próbują wprowadzić indoktrynację, zamiast szkoły nowoczesnej, która uczy otwartych postaw, samodzielnego myślenia, dzisiaj rządzący chcą sami formować uczniów. Nie ma na to naszej zgody – podkreślił. – My chcemy szkoły uspołecznionej, nowoczesnej, która uczy myślenia. Dlatego zwrócę się do swoich koleżanek i kolegów z Koalicji Obywatelskiej o przygotowanie wniosku o odwołanie ministra Czarnka – dodał.

Później dodał, że wniosek jest odpowiedzią na „zamach na polską szkołę”.

Posłanki KO: Żądamy wycofania szkodliwych reform ministra Czarnka

Niedługo po wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego, w Sejmie odbyła się konferencja prasowa posłanek Koalicji Obywatelskiej: Kingi Gajewskiej, Krystyny Szumilas i Barbary Nowackiej. Posłanki skrytykowały reformy edukacji zapowiadane przez ministra Czarnka i złożenie wniosku o jego odwołanie. Wniosek ma zostać złożony „na dniach”.

– Minister Czarnek przygotował ustawy, które mają zakneblować polskie szkoły i odebrać rodzicom prawo do decydowania o zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Nowe przepisy mają na celu centralizację i polityczne sterowanie uczelniami – mówiła posłanka KO Krystyna Szumilas.

– To kolejny atak ministra na polskie szkoły. Odebranie szkołom autonomii oznacza zmniejszenie szans młodzieży na rynku pracy w przyszłości i skrajną ideologizację edukacji – dodała posłanka Barbara Nowacka.

facebookCzytaj też:

Biedroń na „sekretnych” spotkaniach z Trzaskowskim? „Kaczka i dziennikarska, i polityczna”