„Za chwilę mnie na Lewicy zabiją za to”. Czarzasty ostro o PO

Włodzimierz Czarzasty na antenie RMF FM mówił o konieczności współpracy różnych partii opozycyjnych. – Za chwilę mnie na Lewicy zabiją za to. Dobrze by było na opozycji, gdyby największa partia opozycyjna po prostu była rozsądna i mądra, która by organizowała opozycję, która… – rozpoczął wypowiedź wicemarszałek Sejmu. – Platforma jest rozsądna i mądra? – dopytywał Robert Mazurek. – Nie jest – odpowiedział krótko Włodzimierz Czarzasty.

Włodzimierz Czarzasty o wynikach sondażowych Lewicy

Polityk komentował także wyniki sondażowe Lewicy, które wahają się w okolicach 10 proc. – Mnie oczywiście to martwi, bo elektorat Lewicy jest do 20 proc. w Polsce – powiedział Włodzimierz Czarzasty. – Cieszy mnie to, że młode pokolenie idzie bardzo szeroką falą i ma w dużej mierze poglądy lewicowe, chociaż… martwi mnie to, że również Konfederacja jest tam bardzo ceniona – analizował polityk.

„Nie zrobicie żadnego następnego rządu bez Lewicy”

W dalszej części „Porannej rozmowy RMF FM” Włodzimierz Czarzasty skierował słowa do Donalda Tuska i Borysa Budki. – Nie zrobicie żadnego następnego rządu bez Lewicy, w związku z tym szanujmy się. My was szanujemy, wy nas szanujcie. Szanujmy się za swoją odrębność, szukajmy wspólnych projektów tak jak w Rzeszowie – powiedział Włodzimierz Czarzasty.

