Posłanka Joanna Mucha usłyszy zarzuty? Jest wniosek o uchylenie immunitetu

Informację o decyzji prokuratury przekazał jako pierwszy „Magazyn śledczy Anity Gargas” TVP. Później TVP Info i Polska Agencja Prasowa potwierdziły ją również w Prokuraturze Krajowej. Jak wynika z ustaleń TVP Info, we wtorek 22 czerwca Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro na wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie wysłał wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłanki Joanny Muchy. Pismo skierowano do marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

Jeśli Sejm wyrazi zgodę na uchylenie immunitetu posłance, śledczy postawią jej zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych. Sprawa dotyczy 2012 roku, kiedy Mucha sprawowała funkcję ministra sportu i turystyki. Zdaniem prokuratury, naraziła ona Skarb Państwa na straty w wysokości co najmniej 4,7 mln zł w związku z organizacją koncertu Madonny na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Szczegóły prokuratorskich zarzutów

Śledczy przekonują, podaje TVP Info, że Mucha przeznaczyła na organizację koncertu środki z rezerwy celowej resortu, które miały zostać przekazane na inne cele – upowszechnianie sportu wśród młodzieży i organizację Euro 2012. Prokuratura wskazuje, że zgodnie z prawem, środki z rezerwy celowej powinny być wydawane zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto, dodaje cytowana przez serwis prokuratura, organizacja koncertu nie leżała w kompetencjach ministra zajmującego się sportem i turystyką.

