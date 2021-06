Sawicki: Proponujemy premierowi dyskusję o Polskim Ładzie. Dobre propozycje będziemy wprowadzać

Gościem Sygnałów Dnia na antenie Polskiego Radia był poseł Marek Sawicki. – Dzisiaj chcemy przerwać duopol polityczny i tę wojnę plemienną pomiędzy środowiskami POPiS-owymi. Proponujemy w środku racjonalne centrum, które będzie mogło łączyć dobre inicjatywy zarówno PiS-u jak i PO i przeprowadzać je w parlamencie – mówił polityk PSL.

Sawicki podkreślał, że jego środowisko może wesprzeć niektóre pomysły z Polskiego Ładu, ale to wymaga dyskusji.

– Przed nami ważne decyzje, ważne ustawy z Polskiego Ładu. Widać wyraźnie, że premier Morawiecki nie może znaleźć wsparcia w swoim środowisku. Z jednej strony burzy się Gowin, z drugiej strony burzy się Ziobro – mówił. – Proponujemy, żeby przeniósł to na forum parlamentu i dobre propozycje gospodarcze będziemy omawiać, będziemy wprowadzać. Ba, są już projekty ustaw opozycji, które gdyby Mateusz Morawiecki chciałby wprowadzać szybko Polski Ład, to już te propozycje naprzeciw temu wychodzą – dodał.

W tym miejscu mówił o propozycjach PSL dotyczących kwoty wolnej od podatku 30 tys. złotych, czy w kwestiach emerytury bez podatku.

„Nie da się wprowadzić Polskiego Ładu bez oparcia w opozycji”

– Nie da się wprowadzić Polskiego Ładu, jeśli będą to rozwiązania dzisiaj rządzących i nie uzyskają oparcia w opozycji. Przypomnę, że za dwa lata będą wybory. Dobrze byłoby, żeby dzisiejsza władza tak konstruowała programy gospodarcze, żeby one były akceptowane także przez obecną opozycję i później kontynuowane – mówił poseł PSL.

Zaproponował premierowi zwołanie „postcovidowej rady konsultacyjnej”, w której mieliby uczestniczyć przedstawiciele i rządu i opozycji.

– Warto byłoby, żeby z nami usiadł i żebyśmy o tych sprawach poważnie porozmawiali i umówili się: na co głosujemy razem, a co nie przejdzie. I wtedy będzie spokojna praca parlamentu przez najbliższe dwa lata, ale też spełnione oczekiwania i nadzieje Polaków, że klasa polityczna jest się w stanie porozumieć, co do najważniejszych spraw gospodarczych w Polsce – dodał Sawicki.

Czytaj też:

Posłanka Razem pisze do premiera list razem z Kowalskim i Bosakiem. Chodzi o elektrownie atomowe