Awantura w Sejmie. PiS przegrało głosowanie, więc marszałek zwołała Konwent Seniorów. „Jaja jak berety”

Głosowanie dotyczyło uzupełnienia porządku obrad o informację prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie dotyczącej Daniela Obajtka. Głosowanie zostało przegrane przez rządzących w stosunku 170 do 150 głosów, co wywołało głośne brawa w ławach opozycji.

– Za szybko. Okazuje się, że za szybko czytam. Ponad 100 posłów nie oddało głosu – mówiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek po przegranym głosowaniu, czym wzbudziła okrzyki niezadowolenia w ławach opozycji, które nie dawały jej dojść do głosu.

W efekcie marszałek Sejmu błyskawicznie zwołała Konwent Seniorów, co wywołało obawy posłów opozycji, że głosowanie zostanie anulowane. „ Jaja jak berety ” – słychać komentarz z ław opozycji na nagraniu, które udostępniła posłanka Lewicy Monika Falej. „Marszałek Witek zwołała konwent seniorów i będzie odkręcać” – wyrażała na Twitterze swoje obawy posłanka Marcelina Zawisza z Partii Razem.

Marszałek Witek uznała głosowanie

Ostatecznie głosowanie zostało uznane, ale marszałek zamierza sprawdzić, dlaczego aż tylu posłów w nim nie zagłosowało.

– Sejm wniosek przyjął. Jednocześnie poprosiłam szefa informatyków, żeby sprawdził, jak to jest możliwe – poinformowała Elżbieta Witek po powrocie z obrad Konwentu. – Uznałam wyniki głosowania. Prosiłam o to, żeby sprawdzić, mamy nowy system, wróciliśmy do normalnego, stacjonarnego głosowania. W związku z tym też muszę wiedzieć, czy od razu mogę powiedzieć dziękuję i są wyniki, czy musimy chwilę czekać. Uznaję to głosowanie – dodała.

