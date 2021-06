KO wnioskuje o odwołanie Przemysława Czarnka. „Fatalny i zacofany minister”, „Arogant”

W środę 23 czerwca posłowie Koalicji Obywatelskiej poinformowali o politycznej inicjatywie, która ma prowadzić do odwołania ministra edukacji i nauki. – Klub Koalicji Obywatelskiej złożył wniosek o odwołanie pana ministra Czarnka. Apelowaliśmy do pana ministra, żeby zastanowił się nad swoim postępowaniem. Przez ostatnie dni protestowali nauczyciele, rodzice, samorządowcy, uczniowie – powiedziała Krystyna Szumilas. – Wszyscy apelowali do pana ministra o to, żeby szkołę pozostawił w spokoju, żeby pozwolił jej być szkołą demokratyczną, otwartą – dodała.

twitter

KO wnioskuje o odwołanie Przemysława Czarnka

Głos podczas konferencji zabrała również Barbara Nowacka. – Pan Czarnek wprowadza teraz obowiązkową miłość do jednej partii i pogardę dla całej reszty, dlatego KO składa wniosek o odwołanie ministra Czarnka (…). Nie może być tak, że szkoła jest narażona na niszczenie i dewastowanie, że przyszłość dzieciaków jest zagrożona tylko dlatego, że PiS wybrał aroganta i niekompetentnego człowieka na ministra – powiedziała posłanka.

Rafał Grupiński o Przemysławie Czarnku: Fatalny i zacofany minister

Rafał Grupiński wspomniał o publikacji „Podróż do Ciemnogrodu” Stanisława Kostki Potockiego. – Dzisiaj minister Czarnek śmiało zmierza właśnie w stronę Ciemnogrodu, próbując tam wepchnąć polską szkołę, polską młodzież, ale także próbując ograniczać autonomię polskich uczelni oraz polskiej nauki – powiedział Rafał Grupiński. Polityk KO określił ministra edukacji i nauki mianem „fatalnego i zacofanego ministra”.

twitterCzytaj też:

Borys Budka namawia Donalda Tuska do powrotu. Szykuje się „specjalne wydarzenie”